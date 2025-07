Analytici: Rast čínskeho HDP sa v 2. kvartáli spomalil asi k 5 %

Peking 11. júla (TASR) - Po solídnom raste na začiatku roka zaznamenala ekonomika Číny v 2. kvartáli podľa všetkého slabšie tempo rastu, za čím je najmä obchodná politika USA. Uviedli to v najnovšom odhade analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters. Ak sa odhad potvrdí, tlak na čínsku vládu, aby prijala ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky, sa ešte zvýši.



Druhá najväčšia ekonomika sveta sa zatiaľ dokázala vyhnúť prudkému spomaleniu rastu, čiastočne aj pre momentálne obchodné prímerie medzi USA a Čínou, ktoré je však stále veľmi krehké. Okrem toho vláda prijala niektoré opatrenia na podporu hospodárstva. Tempo rastu sa však podľa ekonómov bude postupne spomaľovať, najmä v 2. polroku, a to pre slabší export a spotrebiteľský dopyt a pokračujúce problémy na realitnom trhu.



Na základe odhadu 40 analytikov oslovených agentúrou Reuters vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Číny v 2. kvartáli medziročne o 5,1 %. V 1. štvrťroku rast dosiahol 5,4 %. Stále to však bude lepší výsledok, než analytici odhadovali v apríli, keď americký prezident Donald Trump oznámil vysoké recipročné clá. Neskôr ich odložil do 9. júla a najnovšie do 1. augusta. V apríli analytici počítali so spomalením rastu čínskej ekonomiky až na 4,7 %.



V 3. kvartáli však už očakávajú spomalenie rastu na 4,5 %, v poslednom štvrťroku tohto roka na 4 %. Pre čínsku vládu to bude znamenať náročnú úlohu presvedčiť domácich spotrebiteľov, aby v časoch ekonomickej neistoty zvýšili výdavky, keďže na zahraničný obchod sa pre Trumpovu obchodnú politiku vláda príliš spoliehať nemôže.



Za celý rok 2025 očakávajú analytici rast čínskej ekonomiky na úrovni 4,6 %. Vlani vzrástla o 5 % a vláda počíta s takýmto rastom aj tento rok. Na budúci rok sa vývoj ešte zhorší a rast by mal podľa ekonómov dosiahnuť iba 4,2 %. Údaje o vývoji čínskej ekonomiky za 2. kvartál plánuje Peking zverejniť 15. júla.