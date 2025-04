Analytici: Rast čínskej ekonomiky sa pravdepodobne spomalil k 5 %

Peking 12. apríla (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 1. kvartáli tohto roka pravdepodobne spomalil na úroveň tesne nad 5 %. Uviedli to ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí zároveň predpokladajú, že ani za celý rok 2025 nedosiahne rast tempo z minulého roka. Najnovšie odhady tak naznačujú, že čínska vláda bude musieť pristúpiť k ďalším stimulom na podporu hospodárstva, ktorého vyhliadky výrazne zhoršuje obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkovo 57 analytikov oslovených agentúrou Reuters odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 5,1 %. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to znamenať spomalenie v porovnaní s vývojom vo 4. kvartáli minulého roka, za ktorý ekonomika medziročne vzrástla o 5,4 %.



Ani vyhliadky na 2. kvartál nie sú priaznivé. Analytici očakávajú, že rast ekonomiky sa opäť spomalí, a to na 4,7 %.



Za celý rok 2025 počítajú s rastom na úrovni 4,5 %, zatiaľ čo vlani vzrástla čínska ekonomika o 5 %. Čínska vláda si pritom za cieľ stanovila ekonomický rast okolo 5 % aj na tento rok. Podľa analytikov, ktorí v roku 2026 očakávajú ďalšie spomalenie rastu na 4,2 %, to však bude vzhľadom na Trumpovu politiku veľmi zložité.



„Počítame s ďalšími stimulmi čínskej vlády na podporu ekonomiky,“ uviedli analytici zo Citibank. Predpokladajú, že do polovice tohto roka by objem stimulov mohol dosiahnuť zhruba 1,5 bilióna jüanov (181,12 miliardy eur).



Na medzikvartálnej báze počítajú analytici s rastom čínskej ekonomiky za 1. štvrťrok na úrovni 1,4 %. V období od októbra do konca decembra zaznamenala ekonomika medzikvartálny rast o 1,6 %. Čínska vláda by mala údaje za 1. kvartál zverejniť 16. apríla.



(1 EUR = 8,2819 CNY)