Analytici: Rast ekonomiky v 2. štvrťroku podporil najmä domáci dopyt

Bratislava 16. augusta (TASR) - Rast ekonomiky v 2. štvrťroku podporil najmä domáci spotrebiteľský dopyt, keďže zahraničný dopyt po slovenských výrobkoch a službách v reálnom vyjadrení naďalej klesal. Uviedol to analytik VÚB Michal Lehuta v komentári k rýchlemu odhadu HDP za druhý štvrťrok 2022, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pridanú hodnotu podľa neho pozitívne ovplyvnil najmä jej rast v odvetviach služieb - veľkoobchode, maloobchode, skladových a pomocných činnostiach v doprave. "Jej pokles bol opäť zaznamenaný vo výrobe áut. Podľa sezónne očistených mesačných údajov výroba v priemysle voči prvým trom mesiacom roka poklesla o 2,1 %. Nižšiu produkciu indikuje aj pokles spotreby (drahej) elektrickej energie," vysvetlil.



Výhľad na ďalšie štvrťroky je podľa Lehutu už ale menej ružový. "Za tretí štvrťrok už podľa elektronických čísel tržieb eKasy vidíme spomalenie spotreby domácností, ktorá naráža na rekordný rast cien. Pokračujúce problémy v priemysle a najmä vysoké ceny energií či dokonca hroziaci nedostatok zemného plynu pre nízke ruské dodávky nás vedú k očakávaniu miernej recesie v druhej polovici tohto roka. Ak by sa tok plynu zastavil úplne, táto recesia môže dosiahnuť aj oveľa väčšie rozmery. Spolu s tým by mohla mierne klesať aj zamestnanosť," myslí si Lehuta.



Aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka ekonomická aktivita bola v druhom štvrťroku naďalej ťahaná najmä domácim dopytom – jemným oživením investícií, tvorbou zásob či spotrebou domácností. "Naopak, bola brzdená zahraničným dopytom kvôli problémom v priemyselných podnikoch," myslí si Horňák.



"Aj vzhľadom na dva kvartály s lepším než očakávaným výkonom ekonomiky predpokladáme rast slovenskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 2 % (medziročne), keďže spotrebitelia zatiaľ zvládajú situáciu dobre. Bankové dáta tiež naznačujú výraznejšie oživenie investičnej aktivity vo firmách a postupne už v druhej polovici roka môže dochádzať aj k určitej normalizácii v dodávateľsko-odberateľských sieťach," doplnil Horňák.



"Domácnosti sa zatiaľ v spotrebe výraznejšie neobmedzovali ani napriek rastúcim cenám. Naopak, konflikt na Ukrajine a s ním súvisiace rekordné ceny vstupov tlmili priemysel, nie však do takej miery, ako sa očakávalo," doplnili analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska.



ŠÚ SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v utorok informoval, že hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 %.