Analytici: Rast HDP sa dal čakať, ďalší vývoj sa môže skomplikovať

Bratislava 17. augusta (TASR) – Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka prudko zrýchlila, medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 9,6 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil v utorok. Podľa analytikov sa takýto vývoj dal predpokladať, v ďalšom období roka však rizikom stále ostávajú problémy na strane ponuky, ale aj tretia vlna pandémie nového koronavírusu.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák spomenul, že odhad štatistikov jemne zaostal za jeho očakávaniami o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Upozornil, že za prudké zrýchlenie výkonnosti ekonomiky môže hlavne bázický efekt. V tomto sa zhodli aj s analytičkou WOOD & Company Evou Sadovskou, ktorá vysvetlila, že kým vlani pandémia priniesla obmedzenia až od marca, a teda ekonomika bola brzdená najmä v 2. kvartáli, tak tento rok k obmedzeniam dochádzalo najmä v 1. štvrťroku a v 2. už čiastočne dochádzalo k uvoľňovaniu. "Aj preto sa našej ekonomike podarilo oproti 1. kvartálu, ale aj medziročne takto výrazne vzrásť," okomentovala Sadovská.



Analytička sa domnieva, že nárast ekonomiky v 2. kvartáli mohlo spôsobiť aj vyčkávanie spotrebiteľov na otvorenie kamenných obchodov. Tie (okrem potravín a drogérií) dovtedy museli ostať zatvorené spolu so službami, reštauráciami či ubytovacími zariadeniami. Všetky tieto segmenty zaznamenali v 2. kvartáli nárast tržieb.



Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) si však myslia, že za predpandemickou úrovňou bude súkromná spotreba ešte zaostávať aj tento rok, keďže väčšina ľudí je naďalej opatrná.



Koršňák dodal, že aktuálny odhad HDP na tento rok nemení, predpokladá rast o 3,7 %. V budúcom roku odhaduje 4,7-percentný rast. Z ekonomického rastu však môžu v 2. polovici roka ukrojiť problémy na ponukovej strane, teda pandémiou narušené globálne a subdodávateľské reťazce. Rizikom je aj tretia vlna pandémie. "Jej negatívne dosahy na ekonomiku by už však nemali byť až také výrazné ako v predchádzajúcich vlnách. Časť služieb by mohla pomôcť udržať aspoň čiastočne otvorené zaočkovaná časť populácie s miernejšími reštrikciami mobility," dodal analytik.



Oproti HDP však očakávania predbehol odhad o zamestnanosti. Analytici NBS tvrdia, že v dôsledku rušenia opatrení zrejme došlo k návratu pracovnej sily z neaktivity na trh práce. Vyčíslili, že zamestnanosť sa medzikvartálne zvýšila o 0,8 %. Do dosiahnutia predkrízovej úrovne však chýba ešte zhruba 62.000 osôb.