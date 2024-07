Analytici: Rast nezamestnaných prekvapil, firmy nemajú pracovníkov

Bratislava 22. júla (TASR) - Pokles nezamestnanosti sa počas júna tohto roka zastavil, prispeli k tomu najmä absolventi vysokých škôl, ktorí sa zapísali na úradoch práce. Zároveň majú firmy na Slovensku problém s hľadaním nových zamestnancov a prílev pracovnej sily zo zahraničia sa spomalil. Uviedli to analytici Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Monika Pécsyová z Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Čerství absolventi vysokých škôl navýšili v júni mieru nezamestnanosti o 0,1 percentuálneho bodu, teda bez ich registrácie by v júni nerástla ani nezamestnanosť. Ich počet pritom, podobne ako v máji, medziročne nepatrne narástol, a to o 125 na 2537. V úhrne v máji a júni sa na úradoch práce registrovalo takmer 4300 absolventov vysokých škôl, čo bolo o takmer 500 viac ako v rovnakom období minulého roka," priblížil Koršňák.



Dodal, že vyšší počet registrovaných absolventov vysokých škôl pravdepodobne súvisí s nesúladom v dopyte a ponuke po práci a voľnými pracovnými miestami či generačnými zmenami v správaní sa mladých ľudí, ktorí si počas leta robia ešte posledné prázdniny. Väčšina absolventov podľa neho začne pracovať do konca roka a časť z nich je už zamestnaná aj počas štúdia.



Analytik spresnil, že na trhu práce pribúdajú voľné pracovné miesta, avšak potrebu zamestnávateľov nedokážu naplniť ani pracovníci zo zahraničia. "Počet neobsadených pracovných pozícií sa v júni opäť relatívne prudko zvýšil a vyšplhal sa už na 98.400. V porovnaní s májom pribudlo ďalších takmer 4000 neobsadených pracovných miest," doplnil. Zdôraznil, že počet voľných pracovných miest sa približuje k číslam z konca roka 2019.



Pécsyová nedostatok domácej pracovnej sily vníma aj v súvislosti s chýbajúcou kvalifikáciou, respektíve nízkym vzdelaním Slovákov a regionálnymi rozdielmi. Dopyt po pracovnej sile tu nedokážu naplniť ani pracovníci zo zahraničia, ktorí na Slovensko prichádzajú už takmer výlučne z tretích krajín mimo EÚ.



"Najviac ľudí dlhodobo chýba najmä v priemysle. Dopyt po operátoroch strojov je oproti obdobiu spred pandémie vyšší až o polovicu. Až dve tretiny voľných pozícií je na západe krajiny. V okresoch Nitra a Bratislava je počet pracovných ponúk až trikrát vyšší než počet nezamestnaných. Naopak, v okresoch Gelnica a Stropkov prevyšuje počet uchádzačov o prácu počet voľných pozícií viac než štyridsaťkrát," uzavrela.