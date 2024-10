Analytici: Rast priemyslu bude stále tlmený vplyvmi energetickej krízy

Bratislava 10. októbra (TASR) - Medziročný rast priemyselnej produkcie bude stále tlmený vplyvom energetickej krízy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o augustovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Predpokladáme, že medziročný rast priemyselnej produkcie bude stále tlmený dosahmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a ostane pod dlhodobým priemerom. V závere roka by mal podľa našich odhadov oscilovať okolo nuly aj v dôsledku technického efektu vyššej porovnávacej bázy z konca minulého roka," spresnil Koršňák.



"Naše očakávania do najbližších mesiacov ostávajú v zásade nezmenené, keď priemyselná výroba zostane aj napriek aktuálne dobrým číslam ešte pod tlakom. Predstihové ukazovatele naznačujú, že očakávané oživenie v rámci eurozóny stratilo na dynamike, čo môže v nadchádzajúcich mesiacoch viesť k ďalším výzvam na strane dopytu. Očakávanie oživenia sme posunuli na prelom rokov," zdôraznil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



Z domácich faktorov budú na priemysel podľa Kočiša tlačiť v budúcom roku konsolidačné opatrenia, ktoré zmenšia priestor na dodatočné investície a vytvoria tlak na prípadnú optimalizáciu procesov alebo personálnych kapacít. "Na druhej strane ostáva trh práce naďalej napnutý, čo môže taktiež limitovať rast, pretože zamestnávatelia sa môžu stretávať s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily," upozornil Kočiš.



"Očakávame, že situácia sa tento rok meniť nebude a možné zlepšenie tak očakávame najskôr v prvej polovici budúceho roka. Odvetvie energetiky má však priestor pre rast stále otvorený. To znamená, že pod rúškom pozitívnych celkových údajov bude naďalej prítomný marazmus v hlavných odvetviach, ktorý bude znižovať náš ekonomický rast. Negatívny príspevok priemyslu by mohol v prvej polovici roka znížiť rast HDP o 0,3 percentuálneho bodu," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v auguste 2024 vzrástla o 0,9 %. Bol to štvrtý mesiac v tomto roku, keď priemysel medziročne zvýšil svoj výkon. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 1,5 %.