Analytici: Rast reálnej mzdy by mal tento rok pokračovať

Bratislava 4. marca (TASR) - Vysoký rast platov a klesajúca inflácia zmiernili minulý rok negatívny vývoj reálnej mzdy na Slovensku. V poslednom štvrťroku začala po dlhšom období opäť rásť a tento trend by mal pokračovať aj v tomto roku, s rastom na úrovni približne 4 %, zhodujú sa v reakcii na aktuálne údaje zverejnené v pondelok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR ekonomickí analytici.



Reálna mzda v poslednom kvartáli vlaňajška po dvoch rokoch poklesov vzrástla o 3,9 %. V priemere za celý rok ešte dosiahla mierny pokles na úrovni 0,7 %. "Negatívny vývoj sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne utlmil, nakoľko v roku 2022 klesali reálne mzdy o 4,5 %. V minulom roku sme videli dynamický rast nominálnych miezd o 9,7 %, ktorý bol do značnej miery podporený valorizáciou platov zamestnancov v štátnej správe," priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Údaje o raste miezd za minulý rok možno považovať za veľmi uspokojivé, zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček. "Okrem silného hrubého rastu miezd k tomu prispel najmä pokles inflácie. Tá na začiatku tohto roka potvrdzuje svoj klesajúci trend, čo bude ďalej zvyšovať kúpnu hodnotu našich peňazí a našu životnú úroveň," avizoval.



Vysoká inflácia z minulého roka by mala cez spätnú indexáciu platov aj tento rok ďalej podporovať rast nominálnej mzdy v komerčnej časti ekonomiky, predpokladá analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Na rozdiel od vlaňajška však už priemerná mzda nedostane dodatočný impulz z verejného sektora.



V priemere za celý rok očakáva rast nominálnej mzdy o približne 7 %. "Keďže však zároveň bude pokračovať i zvoľňovanie inflácie, ktorá by sa mala pohybovať v priemere za celý rok na úrovni okolo 3 %, reálne mzdy by si mali pripísať pomerne citeľné zrýchlenie. V priemere by tento rok mohli vzrásť až o približne 4 %," vyčíslil Koršňák.



Návrat k reálnemu rastu miezd podľa Kočiša posunie domácnosti do komfortnejšej situácie a celková spotreba domácnosti sa v tomto roku vráti do plusu. To bude jedným z dôvodov, prečo bude slovenská ekonomika oproti minulému roku rásť rýchlejšie, na úrovni okolo 2 %.



"Na druhej strane, ešte dynamickejší rast celkovej spotreby domácnosti, ktorá bude podľa nás rásť v roku 2024 medziročne o 2,5 %, bude limitovaný potrebou domácností nahradiť, resp. doplniť úspory, ktoré v ostatných dvoch rokoch kvôli zvýšenej inflácií a reálnemu poklesu miezd museli vo zvýšenej miere míňať," doplnil analytik.