Analytici: Rast ruskej ekonomiky sa na budúci rok prudko spomalí

Moskva 25. decembra (TASR) - Ruská ekonomika bude rásť aj v budúcom roku, tempo rastu sa však výrazne spomalí. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou Reuters, ktorí poukázali najmä na vysoké úrokové sadzby.



V tomto roku by mal hrubý domáci produkt (HDP) Ruska prekonať pôvodné očakávania a vzrásť o 3,1 %, ukázal prieskum Reuters medzi 15 analytikmi. Prispeli k tomu zvýšené vládne výdavky, najmä v oblasti zbrojenia. V minulom roku zaznamenalo Rusko po útoku na Ukrajinu a následných sankciách západných štátov pokles ekonomiky o 2,1 %.



V roku 2024 sa však očakáva výrazné spomalenie tempa rastu a ekonomika podľa analytikov vzrastie iba o 1,1 %. Ako dôvod uvádzajú výrazný rast úrokových sadzieb, ktorými sa centrálna banka usiluje zmierniť vysokú infláciu. Minulý týždeň zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 16 % a aj keď uviedla, že cyklus sprísňovania menovej politiky je takmer na konci, na vysokej úrovni zostanú sadzby ešte niekoľko kvartálov.



Šéf najväčšej ruskej komerčnej banky Sberbank German Gref uviedol, že úrokové sadzby na takejto úrovni výrazne obmedzili poskytovanie úverov firmám aj spotrebiteľom. Ku koncu budúceho roka očakáva hlavnú úrokovú sadzbu nad 10 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítajú so sadzbou v závere roka 2024 okolo 12 %.