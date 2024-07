Analytici: Rast sektoru stavebníctva je v tomto roku nepravdepodobný

Bratislava 11. júla (TASR) - Koncom tohto roka by mohlo dôjsť k miernemu rastu výstavby infraštruktúry, celkový rast stavebného sektora je však nepravdepodobný. Zhodli sa na tom vo štvrtok analytici po zverejnení májových výsledkov sektora Štatistickým úradom SR. K oživeniu budovania infraštruktúry by malo podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka dôjsť vplyvom čerpania investícií z Plánu obnovy a aktuálneho programového obdobia fondov Európskej únie (EÚ).



"Domáce stavebníctvo ťahá smerom nadol najmä menší z jeho segmentov, výstavba infraštruktúry, ktorá zápasí s dočasným výpadkom dopytu v prechodnom období po ukončení predchádzajúceho rozpočtového obdobia EÚ fondov a nábehom projektov z nových programov. V červených číslach však zotrváva aj výstavba budov, ktorú brzdí aktuálna fáza ekonomického cyklu kombinovaná s vysokými úrokmi," spresnil Koršňák.



Na rozdiel od infraštruktúry, zvýšenie dopytu po výstavbe nových budov do konca roka nepredpokladá. "Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike," povedal analytik UniCredit Bank.



Rast výstavby budov do konca tohto roka neočakáva ani analytik 365.bank Tomáš Boháček. "Najdôležitejšia nová súkromná výstavba bola ovplyvnená sezónnosťou, keď je štatisticky najviac nových stavieb realizovaných v prvých jarných mesiacoch. Spomalenie vo výstavbe infraštruktúry je dôsledkom vysokého základu z predchádzajúcich období," vyjadril sa k celkovému poklesu v sektore stavebníctva.



Boháček v súvislosti s predpokladaným vývojom výstavby infraštruktúry dodal, že podľa plánu harmonogramu výstavby ciest a diaľnic, by mala byť aktivita najväčšia v druhej polovici roka. Za dlhodobé faktory ovplyvňujúce stavebníctvo považuje rovnako ako Koršňák vývoj ekonomiky a nastavenie úrokových sadzieb.