< sekcia Ekonomika
Analytici: Rast slovenskej ekonomiky ostane utlmený počas celého roka
Tento rok sa podľa Koršňáka však objavia aj faktory, ktoré budú ekonomický rast podporovať.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky ostane utlmený počas celého roka. Brzdiť ho bude predovšetkým domáca fiškálna konsolidácia, ktorá by tento rok mala tvrdo dopadať najmä na domácnosti a ich spotrebu. Na rozdiel od minulého roka už ekonomiku zásadnejšie nepodporia ani verejné investície. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP) v 1. štvrťroku 2026, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Dobeh Plánu obnovy síce ešte v prvej polovici roka ich čísla môže prechodne zdvíhať, v druhej polovici roka ale už najskôr uvidíme prevažne klesajúci trend. Predpokladáme, že jemný pokles zaznamenajú aj v celoročnom porovnaní,“ priblížil. Ekonomike tento rok podľa neho zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie, a to aj napriek tomu, že nemecká fiškálna „bazuka“ by mohla priniesť zvýšené zákazky aj časti slovenského subdodávateľského reťazca.
Tento rok sa podľa Koršňáka však objavia aj faktory, ktoré budú ekonomický rast podporovať. Pre slovenský automobilový priemysel, kľúčový sektor ekonomiky, môže priniesť stimul podpora predajov nových elektroáut a hybridov v Nemecku. Viaceré slovenské automobilky pritom práve v tomto roku plánujú rozbeh produkcie nových elektrických modelov. Pozitívne vplyvy ale môže tlmiť silnejúca čínska konkurencia v tomto segmente. Slovenskú ekonomiku by tento rok mali podporiť najmä významné investície, ktoré budú prechádzať z investičnej do produkčnej fázy. Minuloročný pokles energetiky by tak mal zvrátiť postupný nábeh štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce plánovaný na tento rok.
„V základnom scenári očakávame, že ekonomický rast by tento rok mal zotrvať približne na úrovni minulého roka, resp. len nepatrne zrýchliť z 0,8 % na 0,9 %. Vo volebnom roku 2027 by mal následne posilniť na 1,5 %,“ dodal Koršňák.
„Očakávame, že rast slovenskej ekonomiky zostane v tomto roku celkovo utlmený a za celý rok sa bude pohybovať blízko úrovne 1 %. Domácnosti zostávajú citlivé na ceny, spotrebiteľská dôvera sa nachádza pod dlhodobým priemerom a konsolidačné opatrenia zasiahli disponibilné príjmy domácností. Predpokladáme preto, že celková spotreba domácností bude v tomto roku rásť iba mierne, resp. stagnovať,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 1. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Ekonomika SR zostala na začiatku roka 2026 síce v raste, tempo jej napredovania však zostalo pod úrovňou 1 %. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 33 miliárd eur. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 4. štvrťroku 2025) vzrástol o 0,2 %.
„Dobeh Plánu obnovy síce ešte v prvej polovici roka ich čísla môže prechodne zdvíhať, v druhej polovici roka ale už najskôr uvidíme prevažne klesajúci trend. Predpokladáme, že jemný pokles zaznamenajú aj v celoročnom porovnaní,“ priblížil. Ekonomike tento rok podľa neho zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie, a to aj napriek tomu, že nemecká fiškálna „bazuka“ by mohla priniesť zvýšené zákazky aj časti slovenského subdodávateľského reťazca.
Tento rok sa podľa Koršňáka však objavia aj faktory, ktoré budú ekonomický rast podporovať. Pre slovenský automobilový priemysel, kľúčový sektor ekonomiky, môže priniesť stimul podpora predajov nových elektroáut a hybridov v Nemecku. Viaceré slovenské automobilky pritom práve v tomto roku plánujú rozbeh produkcie nových elektrických modelov. Pozitívne vplyvy ale môže tlmiť silnejúca čínska konkurencia v tomto segmente. Slovenskú ekonomiku by tento rok mali podporiť najmä významné investície, ktoré budú prechádzať z investičnej do produkčnej fázy. Minuloročný pokles energetiky by tak mal zvrátiť postupný nábeh štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce plánovaný na tento rok.
„V základnom scenári očakávame, že ekonomický rast by tento rok mal zotrvať približne na úrovni minulého roka, resp. len nepatrne zrýchliť z 0,8 % na 0,9 %. Vo volebnom roku 2027 by mal následne posilniť na 1,5 %,“ dodal Koršňák.
„Očakávame, že rast slovenskej ekonomiky zostane v tomto roku celkovo utlmený a za celý rok sa bude pohybovať blízko úrovne 1 %. Domácnosti zostávajú citlivé na ceny, spotrebiteľská dôvera sa nachádza pod dlhodobým priemerom a konsolidačné opatrenia zasiahli disponibilné príjmy domácností. Predpokladáme preto, že celková spotreba domácností bude v tomto roku rásť iba mierne, resp. stagnovať,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 1. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Ekonomika SR zostala na začiatku roka 2026 síce v raste, tempo jej napredovania však zostalo pod úrovňou 1 %. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 33 miliárd eur. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 4. štvrťroku 2025) vzrástol o 0,2 %.