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Analytici: Rast slovenskej ekonomiky zostane utlmený aj v závere roka
Postupne sa podľa Koršňáka objavia aj faktory, ktoré by mali ekonomický rast podporovať, hoci ich časovanie je otázne a väčšia časť pozitívnych efektov sa najskôr presunie až do budúceho roka.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky zostane utlmený aj v závere tohto roka. V ňom by ho mal pritom ďalej pribrzďovať aj skončený plán obnovy, ktorého koniec by sa mal podpísať aj na výraznejšej korekcii verejných investícií a poklese stavebného sektora. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o rýchlom odhade hrubého domáceho produktu (HDP) SR v 3. štvrťroku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Na rastové čísla by aj naďalej mala negatívne vplývať domáca fiškálna konsolidácia. Jej negatívny efekt by však mohol predsa len postupne slabnúť, najmä v prípade domácností chýbajúce konsolidačné opatrenia na budúci volebný rok už počas jesene začali zdvíhať spotrebiteľskú náladu, čo by sa mohlo pretaviť aj do robustnejšieho rastu spotreby domácností,“ priblížil.
Ekonomike podľa neho najskôr zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie. Ekonomické oživenie v Európe (vrátane Slovenska) však v nasledujúcich štvrťrokoch nakoniec predsa nahlodá konflikt na Blízkom východe.
„Vyššie ceny energetických komodít zvýšili infláciu a pribrzdia ekonomické oživenie i externý dopyt pre slovenských exportérov. Opätovné uťahovanie menových podmienok v reakcii na inflačné riziká plynúce z vyšších cien energií v dôsledku zotrvačnosti však bude významnejšie pribrzďovať spotrebu a investície v Európe pravdepodobne až na prelome rokov,“ myslí si analytik.
Postupne sa podľa Koršňáka objavia aj faktory, ktoré by mali ekonomický rast podporovať, hoci ich časovanie je otázne a väčšia časť pozitívnych efektov sa najskôr presunie až do budúceho roka. Slovenskú ekonomiku by mali podporiť aj významné investície, ktoré budú prechádzať z investičnej do produkčnej fázy. Ekonomike uľaví aj uvoľnenie tlaku z konsolidácie verejných financií.
„S finálnou revíziou nášho ekonomického výhľadu vyčkáme na zverejnenie finálnych čísel spolu so štruktúrou rastu. Náš ekonomický výhľad pre tento rok však najskôr zrevidujeme nadol, predbežne z 0,9 % na 0,6 až 0,8 %,“ dodal Koršňák.
„V budúcom roku by sa rast slovenskej ekonomiky mohol konečne zrýchliť - tak vďaka novým investíciám v automobilovom sektore, ako aj pre expanzívnu rozpočtovú politiku. Schválený rozpočet na rok 2027 zvyšuje deficit verejných financií zo 4,4 na 4,9 % HDP. To síce bude znamenať viac peňazí v obehu, zároveň však vytvára negatívne očakávania pre ekonomiku v roku 2028, keď bude musieť nová vláda prijímať ďalšie reštriktívne opatrenia,“ doplnil Michal Lehuta, analytik VÚB.
ŠÚ SR v rýchlom odhade informoval, že HDP v stálych cenách v 3. štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 0,3 %. Bolo to najnižšie tempo rastu nielen v tomto roku, ale súčasne aj za posledných 15 štvrťrokov. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,5 %. Súčasne v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom 2026 objem HDP vzrástol o 0,1 % (po sezónnom očistení).
„Na rastové čísla by aj naďalej mala negatívne vplývať domáca fiškálna konsolidácia. Jej negatívny efekt by však mohol predsa len postupne slabnúť, najmä v prípade domácností chýbajúce konsolidačné opatrenia na budúci volebný rok už počas jesene začali zdvíhať spotrebiteľskú náladu, čo by sa mohlo pretaviť aj do robustnejšieho rastu spotreby domácností,“ priblížil.
Ekonomike podľa neho najskôr zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie. Ekonomické oživenie v Európe (vrátane Slovenska) však v nasledujúcich štvrťrokoch nakoniec predsa nahlodá konflikt na Blízkom východe.
„Vyššie ceny energetických komodít zvýšili infláciu a pribrzdia ekonomické oživenie i externý dopyt pre slovenských exportérov. Opätovné uťahovanie menových podmienok v reakcii na inflačné riziká plynúce z vyšších cien energií v dôsledku zotrvačnosti však bude významnejšie pribrzďovať spotrebu a investície v Európe pravdepodobne až na prelome rokov,“ myslí si analytik.
Postupne sa podľa Koršňáka objavia aj faktory, ktoré by mali ekonomický rast podporovať, hoci ich časovanie je otázne a väčšia časť pozitívnych efektov sa najskôr presunie až do budúceho roka. Slovenskú ekonomiku by mali podporiť aj významné investície, ktoré budú prechádzať z investičnej do produkčnej fázy. Ekonomike uľaví aj uvoľnenie tlaku z konsolidácie verejných financií.
„S finálnou revíziou nášho ekonomického výhľadu vyčkáme na zverejnenie finálnych čísel spolu so štruktúrou rastu. Náš ekonomický výhľad pre tento rok však najskôr zrevidujeme nadol, predbežne z 0,9 % na 0,6 až 0,8 %,“ dodal Koršňák.
„V budúcom roku by sa rast slovenskej ekonomiky mohol konečne zrýchliť - tak vďaka novým investíciám v automobilovom sektore, ako aj pre expanzívnu rozpočtovú politiku. Schválený rozpočet na rok 2027 zvyšuje deficit verejných financií zo 4,4 na 4,9 % HDP. To síce bude znamenať viac peňazí v obehu, zároveň však vytvára negatívne očakávania pre ekonomiku v roku 2028, keď bude musieť nová vláda prijímať ďalšie reštriktívne opatrenia,“ doplnil Michal Lehuta, analytik VÚB.
ŠÚ SR v rýchlom odhade informoval, že HDP v stálych cenách v 3. štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 0,3 %. Bolo to najnižšie tempo rastu nielen v tomto roku, ale súčasne aj za posledných 15 štvrťrokov. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,5 %. Súčasne v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom 2026 objem HDP vzrástol o 0,1 % (po sezónnom očistení).