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Analytici: Rast slovenskej ekonomiky zostane utlmený počas celého roka
SR informoval, že HDP sa v 2. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky zostane utlmený počas celého roka. Brzdiť ho bude predovšetkým domáca fiškálna konsolidácia. Na rozdiel od minulého roka už ekonomiku zásadnejšie nepodporia ani verejné investície. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP) v 2. štvrťroku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Ekonomike tento rok zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie, a to aj napriek tomu, že nemecká fiškálna ‚bazuka‘ by mohla priniesť zvýšené zákazky aj časti slovenského subdodávateľského reťazca. Ekonomický rast v Európe vrátane Slovenska v nasledujúcich štvrťrokoch nakoniec predsa len spomalí konflikt na Blízkom východe,“ spresnil.
Upozornil, že tento rok sa objavia aj faktory, ktoré by mohli ekonomický rast podporovať, hoci ich časovanie je otázne a väčšia časť pozitívnych efektov sa najskôr presunie až do budúceho roka. Pre slovenský automobilový priemysel, kľúčový sektor ekonomiky, môže priniesť stimul podpora predajov nových elektroáut a hybridov v Nemecku. Viaceré slovenské automobilky pritom práve v tomto roku plánujú rozbeh produkcie nových elektrických modelov.
„V základnom scenári očakávame, že ekonomický rast by tento rok mal zotrvať približne na úrovni minulého roka, respektíve len nepatrne zrýchliť z 0,8 % na 0,9 %. Vo volebnom roku 2027 by mal následne posilniť na 1,5 %, respektíve mierne nad túto úroveň,“ podčiarkol Koršňák.
„Náš celoročný odhad rastu HDP na úrovni 1,0 % je po dnešných výsledkoch vystavený rizikám smerom nadol, teda nie je vylúčené, že v náš odhad pri najbližšom prehodnotení znížime pod hranicu jedného percenta,“ doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Dodal, že slovenskú ekonomiku naďalej zaťažujú aj fiškálne opatrenia prijaté v uplynulých rokoch. Vyššie daňovo-odvodové zaťaženie a cenové efekty časti konsolidačných opatrení tlmia reálnu kúpnu silu domácností aj domáci dopyt. Neistota v globálnom prostredí zas môže zároveň tlmiť ochotu súkromného sektora investovať, na čo je malá a otvorená slovenská ekonomika citlivá. „Spotreba tak rastie len mierne a investičná aktivita zostáva utlmená, viac ako sme čakali. V roku 2027 zatiaľ očakávame zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky na 1,7 %,“ uzavrel Kočiš.
ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 2. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1 % tak zostala už šiesty štvrťrok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliárd eur. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 1. štvrťroku 2026) vzrástol o 0,2 %.
„Ekonomike tento rok zásadnejšie nepomôže ani externé prostredie, a to aj napriek tomu, že nemecká fiškálna ‚bazuka‘ by mohla priniesť zvýšené zákazky aj časti slovenského subdodávateľského reťazca. Ekonomický rast v Európe vrátane Slovenska v nasledujúcich štvrťrokoch nakoniec predsa len spomalí konflikt na Blízkom východe,“ spresnil.
Upozornil, že tento rok sa objavia aj faktory, ktoré by mohli ekonomický rast podporovať, hoci ich časovanie je otázne a väčšia časť pozitívnych efektov sa najskôr presunie až do budúceho roka. Pre slovenský automobilový priemysel, kľúčový sektor ekonomiky, môže priniesť stimul podpora predajov nových elektroáut a hybridov v Nemecku. Viaceré slovenské automobilky pritom práve v tomto roku plánujú rozbeh produkcie nových elektrických modelov.
„V základnom scenári očakávame, že ekonomický rast by tento rok mal zotrvať približne na úrovni minulého roka, respektíve len nepatrne zrýchliť z 0,8 % na 0,9 %. Vo volebnom roku 2027 by mal následne posilniť na 1,5 %, respektíve mierne nad túto úroveň,“ podčiarkol Koršňák.
„Náš celoročný odhad rastu HDP na úrovni 1,0 % je po dnešných výsledkoch vystavený rizikám smerom nadol, teda nie je vylúčené, že v náš odhad pri najbližšom prehodnotení znížime pod hranicu jedného percenta,“ doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Dodal, že slovenskú ekonomiku naďalej zaťažujú aj fiškálne opatrenia prijaté v uplynulých rokoch. Vyššie daňovo-odvodové zaťaženie a cenové efekty časti konsolidačných opatrení tlmia reálnu kúpnu silu domácností aj domáci dopyt. Neistota v globálnom prostredí zas môže zároveň tlmiť ochotu súkromného sektora investovať, na čo je malá a otvorená slovenská ekonomika citlivá. „Spotreba tak rastie len mierne a investičná aktivita zostáva utlmená, viac ako sme čakali. V roku 2027 zatiaľ očakávame zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky na 1,7 %,“ uzavrel Kočiš.
ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 2. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1 % tak zostala už šiesty štvrťrok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliárd eur. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 1. štvrťroku 2026) vzrástol o 0,2 %.