Analytici: Rast tržieb bude odzrkadľovať pomalší ekonomický rast

Bratislava 5. septembra (TASR) - Silná korekcia spotreby z úvodu roka sa, zdá sa, postupne vyčerpáva a ďalší rast tržieb už bude odzrkadľovať pomalší ekonomický rast aj príjmy domácností. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlových tržbách maloobchodu, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Obnovená spotrebiteľská dôvera, ktorá sa pohybuje blízko popandemických maxím a ktorú nahor ťahajú predovšetkým obnovený rast reálnych miezd a stále robustný trh práce, by mala vytvárať vhodné podmienky pre rast spotreby domácností aj v nasledujúcich mesiacoch," myslí si Koršňák.



Svoje maximá už podľa neho ale najskôr dosiahla a znovu rodiaca sa inflácia, spomaľujúci rast miezd i blížiaca sa konsolidácia verejných financií ju budú v najbližších mesiacoch tlačiť prevažne nadol. "Spotreba domácností by preto mala aj v nasledujúcich štvrťrokoch rásť a byť jedným z hlavných motorov ekonomického rastu, avšak tempo jej rastu sa pravdepodobne v porovnaní s prvou polovicou tohto roka spomalí," dodal analytik UniCredit Bank.



"Očakávame, že druhá polovica leta by sa tržbami mohla júlu veľmi priblížiť, istá kulminácia by sa tak mala oddialiť na druhú polovicu jesene, čo je zlepšenie voči očakávaniam spred leta," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Medziročnému rastu maloobchodných tržieb podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, aj naďalej pomáha bázický efekt, ktorý je ovplyvnený vyššou úrovňou inflácie v minulom roku. "Podľa očakávania rastú maloobchodné tržby medziročne v reálnom vyjadrení od začiatku roka. Možno očakávať, že takýto vývoj uvidíme aj naďalej," dodal Kočiš. Predpokladá, že spotreba domácností bude aj v druhom polroku jedným z kľúčových ťahúňov ekonomického rastu na Slovensku v roku 2024.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode v stálych cenách v júli 2024 medziročne rástli už siedmy mesiac po sebe, aktuálne sa zvýšili o 5,7 %. Tohtoročné rasty však stále ovplyvňuje nižšia porovnávacia základňa z minulého roka, kedy vysoká inflácia výrazne znižovala hodnotu tržieb pri prepočte do stálych cien. Tržby po sezónnom očistení v júli medzimesačne rástli v maloobchode o 1,8 %.