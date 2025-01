Analytici: Rast tržieb maloobchodu by mali ukázať čísla aj za december

Bratislava 9. januára (TASR) - Rast tržieb slovenského maloobchodu by mali ukázať štatistické čísla aj za december 2024. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrových tržbách slovenského maloobchodu, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Relatívne silný rast tržieb očakávame aj v poslednom mesiaci roka, v decembri. Silnejšiu korekciu tržieb domáceho maloobchodu odzrkadľujúcu nižšiu spotrebiteľskú dôveru domácnosti tak budeme pozorovať pravdepodobne až v úvode tohto roka," spresnil Koršňák.



Očakávané zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) presúvalo podľa neho časť spotreby z úvodu tohto roka do konca minulého. "Čím má tovar vyššiu cenovku, tým bola motivácia presunu spotreby vyššia. Predpokladáme preto, že najvýraznejšie sa tento efekt prejavoval pri autách, či elektronike," vysvetlil analytik UniCredit Bank.



Vývoj tržieb v maloobchode v závere roka podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, dáva signál, že spotreba domácností ostáva na solídnych úrovniach. "Predpokladáme, že ich medziročný nárast v 4. štvrťroku presiahne 4 %, čo sa napokon odrazí aj na celkovej spotrebe domácností v hrubom domácom produkte (HD)P a jej pozitívnom príspevku k rastu ekonomiky. Ide o dôsledok významného poklesu inflácie a nárastu nominálnych miezd, čo vytvára priestor na rast reálnych výdavkov domácností," doplnil Horňák.



ŠÚ SR informoval, že tržby maloobchodu boli v novembri 2024 medziročne vyššie o 5 % a reálne vyššiu hodnotu ako v roku 2023 (v stálych cenách) si odvetvie udržalo už jedenásty mesiac za sebou. Tržby po sezónnom očistení v novembri medzimesačne rástli v maloobchode o 0,4 %.