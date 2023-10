Analytici: Rast úročenia termínovaných vkladov je pomalší

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nárast úročenia termínovaných vkladov domácností je v eurozóne pomalší, ako by sa dal očakávať na základe ich historického správania. Banky tak zatiaľ váhajú úročiť vklady domácnostiam rovnako štedro ako v minulosti, upozornili v aktuálnom komentári k menovej politike Európskej centrálnej banky (ECB) a jej dôsledkom analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



Táto skutočnosť môže mať podľa nich viacero príčin. "Po prvé, dlhé obdobie veľmi nízkych sadzieb a uvoľnenej menovej politiky mohlo spôsobiť, že banky sú aj dnes v situácií, kedy nepotrebujú nutne zháňať dodatočné zdroje prilákaním dodatočných vkladov. To má za následok nižší konkurenčný tlak na zvyšovanie úročenia vkladov," priblížili. Navyše, konkurenčný tlak môže závisieť aj od toho, ako koncentrovaný je bankový sektor v danej krajine.



Druhou príčinou pomalšieho prenosu rastu sadzieb ECB v tejto oblasti môže byť podľa analytikov to, že v minulosti v období záporných úrokových sadzieb banky nedokázali úročiť vklady trhovou, teda zápornou sadzbou. "V momente začiatku navyšovania sadzieb tak boli úroky na vkladoch relatívne vyššie v porovnaní s niektorými trhovými sadzbami a nebol nutný taký nárast," doplnili.



Analytici NBS porovnávali vývoj úrokových sadzieb rôznych bankových úverov a vkladov s vývojom bezrizikových trhových sadzieb s podobnou dobou splatnosti. Modelovaním ich historického vzťahu sa snažili určiť, či sa súčasný vývoj bankových sadzieb vymyká historickým štandardom.



"Úroky na firemných úveroch rástli v eurozóne rýchlejšie, ako predpovedá modelový odhad. Na druhej strane, úroky na hypotékach narástli od decembra 2021 približne v súlade s ich historickým správaním," dodali ekonómovia.