Analytici: Ratingové agentúry v prípade Slovenska taktizujú vyčkávaním

Bratislava 17. júna (TASR) - Aktuálne hodnotenie Slovenska zo strany medzinárodných ratingových agentúr nie je prekvapujúce. Všetky tri najväčšie nechali v poslednom čase rating nezmenený. Vyzerá to tak, že v prípade SR zatiaľ zvolili vyčkávaciu taktiku, zhodnotili ekonomickí analytici oslovení TASR.



Agentúra Moody´s v piatok (14.6.) nezmenila Slovensku ratingové hodnotenie a ponechala ho na doterajšej úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Pridala sa tak k ďalším dvom agentúram Standard & Poor´s (S&P) a Fitch Ratings, ktoré v poslednom období rovnako potvrdili svoje hodnotenia SR.



"Je dobré, že minister financií už oznámil, že od budúceho roka sa Slovensko chystá výraznejšie konsolidovať, a to vo výške 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Tento krok je dôležitý pre vyslanie signálu, ratingové agentúry však čakajú, do akej miery sa tento sľub naplní a akými opatreniami bude dosiahnutý," priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Práve tieto faktory budú podľa neho kľúčové pre ďalšie hodnotenie do budúcnosti.



Okrem toho bude podľa analytika dôležité, ako sa budú vyvíjať rozhovory vládnych predstaviteľov a Európskej komisie (EK), či potenciálne môžu byť legislatívne zmeny vyhodnotené ako porušenie princípov právneho štátu alebo pravidiel dohodnutých pre čerpanie európskych zdrojov. "Zhoršenie vzťahov s EÚ, či prípadné zastavenie eurofondov či Plánu obnovy sú taktiež možnými negatívnymi faktormi, ktoré ratingové agentúry vyzdvihujú do popredia. V tomto momente je preto ďalší osud ratingov naozaj v rukách vlády a jej predstaviteľov," doplnil Horňák.



Do ratingového hodnotenia vstupuje množstvo údajov, najvýznamnejšie z nich sú však rast a očakávaná miera rastu ekonomiky a dlhu krajiny, priblížil analytik 365.bank Tomáš Boháček. "A práve prvý údaj o raste ekonomiky je teraz veľmi priaznivý. Aj keď je do veľkej miery založený na raste vládnych výdavkov, ktoré zvyšujú deficit/dlh krajiny, nie je to jediný zdroj," vyzdvihol. Silná je tiež domáca spotreba, trh práce a začína sa oživovať aj priemysel a zahraničný obchod.



Zároveň však upozornil, že verejné financie a dôchodkový systém SR nie sú v ideálnom stave a určite to vnímajú aj ratingové agentúry. Tie svoje hodnotenie upravujú na pravidelnej báze aj príležitostne a porovnávajú ho s vývojom ekonomiky. Aktuálne ratingové hodnotenia vníma ako objektívne, a to aj napriek dlhodobým problémom, ktorým slovenská ekonomika čelí.



Aj aktuálna pondelková aukcia štátnych dlhopisov ukázala, že Slovensko nateraz nemá problém s umiestnením dlhu na finančné trhy, zdôraznil Horňák. "Avšak v prípade, že investori nebudú vidieť snahu o konsolidáciu, iba nové dlhy, budú si pýtať vyššiu rizikovú prirážku. Dlh teda s najväčšou pravdepodobnosťou trhy absorbujú, otázkou je, za koľko," upozornil.



"Dnešnú konkurenčnú časť aukcie s celkovým akceptovaným objemom 582 miliónov eur hodnotím v súlade s trendom od začiatku roka, teda pozitívne pre štát, a to napriek stále o niečo vyšším výnosom ako na sekundárnom trhu," uviedol Boháček. Vyzdvihol záujem investorov, ktorý bol viac ako dvojnásobný. V tejto situácii očakáva, že štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) bude pri predaji dlhopisov pokračovať v súlade s nastaveným emisným plánom.