Analytici: Realitný trh je pre pandémiu nového koronavírusu ochromený

Bratislava 24. marca (TASR) – Realitný trh je pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu ochromený. Pre TASR to uviedol hlavný analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Prevádzky realitných kancelárií sú viac ako týždeň zatvorené a kúpa nehnuteľností ľudí v takejto neistej situácii nezaujíma. Predávajúci teda vyčkávajú. Ako však pre TASR uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár, pokles záujmu o väčšinu tovarov a služieb v mimoriadnej situácii, ktorá súvisí so zdravím veľkej časti populácie, je prirodzeným javom.



Podľa slov Kubrického majú najviac hlavy v smútku majitelia nehnuteľností, ktoré slúžia na krátkodobý prenájom turistom. „Tie zostali prázdne, pričom pandémia ohrozuje aj letnú turistickú sezónu,“ dodal Kubrický.



Ďalší vývoj na realitnom trhu sa bude podľa Kubrického aj podľa Palenčára odvíjať od šírenia nového koronavírusu, opatrení proti pandémii a účinnosti stimulov, ktorými podporí štát ekonomiku. „Už dnes je však jasné, že pekné počasie a lacné hypotéky na realitný trh túto jar obvyklý život neprinesú,“ vysvetlil Kubrický.



Palenčár predpokladá, že sa situácia zmení po ohlásení, že situácia s novým koronavírusom sa zlepšuje. V súvislosti so zatvorenými realitnými kanceláriami Palenčár zdôraznil, že realitní makléri sú obmedzovaní vo svojej činnosti, čo spôsobuje problém pre klientov, ktorí majú záujem uzatvoriť rozpracované obchodné prípady. „V tejto súvislosti sú komplikáciou aj nefungujúce notárske úrady a advokáti,“ vysvetlil.



Ako dodala asociácia, nedávno pripravila opatrenia na zmiernenie negatívnych dosahov na realitné kancelárie pre zatvorenie ich prevádzok, ktoré sú aktuálne v štádiu riešenia.