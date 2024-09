Analytici: Reálne mzdy v 2. kvartáli rekordne rástli

Bratislava 3. septembra (TASR) - Priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku rástla v druhom štvrťroku tohto roka medziročne o približne sedem percent, čo predstavuje najpomalšiu úroveň od konca roka 2022. Napriek tomu rástli reálne mzdy vrcholným tempom, pričom tento trend by mal pokračovať aj do konca roka. Uviedol to v utorok analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Spätná indexácia miezd, kedy vo viacerých sektoroch ekonomiky mzdové vyjednávania pre tento rok stále vychádzali z dvojcifernej minuloročnej inflácie, stále drží rast miezd nad úrovňou bežnou v predchádzajúcom desaťročí. Spolu so spomalením inflácie sa tak reálne mzdy i v druhom štvrťroku držali blízko rekordných úrovní, hoci dynamika ich medziročného rastu sa predsa len spomalila z 5,6 % na 4,9 %," priblížil odborník. Aj v druhom štvrťroku podľa neho platilo, že mzdy nahor ťahali najmä sektory verejnej správy, kde ešte stále doznievalo minuloročné zvyšovanie miezd.



Relatívne silný rast reálnych miezd by mal tento rok prispievať aj k výraznejšej spotrebe domácností. O tom informoval aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, ktorý rast reálnych miezd pokladá za silný predpoklad na citeľný vzostup spotreby domácností a tvorbu úspor.



Odborníci očakávajú ďalší pozitívny vývoj nominálnych miezd aj v druhej polovici tohto roka, pričom celkovo by mali v tomto roku dosiahnuť úroveň 7-7,5 %. Celková dynamiku rastu by sa však mala oslabiť, najmä pre vyprchanie efektu minuloročného zvyšovania miezd vo verejnom sektore. Vďaka spomaleniu inflácie by mali naďalej rásť najmä reálne mzdy a dosiahnuť tak celkový rast o viac ako štyri percentá za celý rok.



"Budúci rok očakávame ďalšie spomalenie dynamiky rastu miezd. V dôsledku nevyhnutnej konsolidácie verejných financií ich bude brzdiť najmä verejný sektor. A keďže inflácia sa budúci rok opätovne zrýchli k štyrom percentám, rast reálnych miezd v ekonomike by sa podľa našich prepočtov mal spomaliť pod dve percentá," uzavrel Koršňák.