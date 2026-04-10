Analytici: Rezervácie hotelov a letov sú skoro v norme
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Napriek nedostatku leteckého paliva, ktorý zasahuje viaceré letecké spoločnosti, globálny cestovný ruch naďalej denne presúva milióny ľudí a rezervácie hotelov aj letov pokračujú takmer normálnym tempom. Ohlásenie 15-dňového prímeria medzi USA a Iránom vo vojne na Blízkom východe sa priaznivo prejavil aj na akciách spoločností spojených s cestovaním a zážitkami. Ukázala to analýza investičnej platformy XTB zameranej na šesť gigantov tohto sektora Marriott, Hyatt, Expedia, Airbnb, Booking a Trip.com.
„Pri pohľade na graf výkonnosti akcií týchto spoločností je zrejmé, že Expedia vedie rast s nárastom o viac ako 75 percent za posledných 12 mesiacov (apríl 2025 - apríl 2026). Spoločnosti Marriott a Hyatt Hotels tiež zaznamenali pomerne pozitívne výsledky,“ uviedli analytici XTB Vítor Madeira a Joo Cruz. Airbnb podľa nich pokračuje vo veľmi pozvoľnom raste, Booking a Trip.com, naopak, vykázali slabšiu výkonnosť v porovnaní s celým sektorom a za posledných 12 mesiacov zaznamenali negatívnu výkonnosť.
„Sektor cestovania a zážitkov nebol výrazne ovplyvnený dynamikou globálnych trhov ani problémami súvisiacimi s ropou a vojnou na Blízkom východe. Nálada spotrebiteľov zostáva silná a dopyt po cestovaní a voľnočasových aktivitách zatiaľ nebrzdí rast týchto spoločností v krátkodobom horizonte,“ zhrnuli analytici XTB.
Výkonnosť jednotlivých firiem sa výrazne líši, pričom trh predpokladá, že najväčší potenciál majú Expedia, Marriott a Hyatt, hoci ich fundamentálne údaje sa od seba líšia. „Napriek tomu nemožno vylúčiť, že nové udalosti súvisiace s ozbrojeným konfliktom by mohli mať priamy vplyv na hodnotu týchto spoločností, ako aj zmeniť spotrebiteľské správanie turistov,“ upozornili.
Z hľadiska medziročného rastu tržieb viedol vo 4. kvartáli 2025 Trip.com s 20,8 %, nasledovali Booking so 16,0 %, Airbnb s 12 %, Hyatt s 11,7 %, Expedia s 11,4 % a Marriott so 4,1 %.
Pokiaľ ide o prevádzkovú ziskovosť, Booking si jasne udržal vedúcu pozíciu s prevádzkovou maržou 29,3 %, napriek výraznému medzikvartálnemu poklesu spôsobenému sezónnosťou. Trip.com mal maržu 16,5 %, Marriott a Expedia boli v strednom pásme, Hyatt a Airbnb uzatvorili štvrťrok s nižšími maržami. „Posledný štvrťrok bol z pohľadu prevádzkovej marže slabý pre všetky spoločnosti - vyššie náklady a nižšie príjmy zasiahli celý sektor,“ podotkli analytici.
V súvahe majú Airbnb a Trip.com naďalej výraznú čistú hotovostnú pozíciu (negatívny čistý dlh), čo im poskytuje značnú finančnú flexibilitu. Booking a Expedia majú podľa XTB nízku až strednú čistú zadlženosť, zatiaľ čo Marriott zostáva najviac pod tlakom pre vysoký čistý dlh a negatívny vlastný kapitál, čo môže naznačovať potenciálne finančné problémy v prípade poklesu jeho príjmov.
