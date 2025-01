Analytici: Ropné firmy budú vo zvyšovaní ťažby opatrné

Houston 27. januára (TASR) - Veľké ropné a plynárenské koncerny v USA sa pravdepodobne nebudú hrnúť do prudkého zvyšovania ťažby a investícií, napriek vyhláseniam prezidenta Donalda Trumpa o výraznom zvýšení produkcie fosílnych palív. Predpokladajú to analytici, podľa ktorých budú firmy naďalej uprednostňovať záujmy svojich akcionárov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Veľké ropné spoločnosti v USA začnú tento týždeň zverejňovať hospodárske výsledky za 4. kvartál minulého roka a zároveň vyhliadky na tento rok. V nich analytici predpokladajú nesúlad medzi záujmami ťažobných spoločností a predstavami Trumpa, ktorý počas inauguračného prejavu dal najavo svoj postoj k produkcii ropy a plynu slovami "budeme vŕtať, baby". Ropný priemysel sa totiž už niekoľko rokov snaží znižovať náklady a produkciu zvyšovať skôr prostredníctvom využitia nových technológií, než prostredníctvom veľkého počtu nových prieskumných vrtov.



Navyše, firmy očakávajú nižšie ceny ropy. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) odhaduje, že cena ropy Brent dosiahne tento rok v priemere 74 USD (70,66 eura) za barel (159 litrov). Na porovnanie, vlani to bolo v priemere 81 USD/barel.



Analytici v Scotiabank očakávajú, že americké ropné spoločnosti zvýšia produkciu tento rok maximálne o 5 % a kapitálové výdavky by sa mali udržať na pôvodnej úrovni. Výnimkou by mala byť najväčšia ropná spoločnosť v USA Exxon Mobil, ktorá plánuje výrazné zvýšenie ťažby. Najmä v lukratívnom ložisku bridlicovej ropy a plynu v USA, známom ako Permská panva, chce firma zvýšiť produkciu viac než trojnásobne.



Ďalší koncern Chevron, ktorý svoje ostatné kvartálne výsledky zverejní v piatok (31. 1.), by mohol produkciu tento rok zvýšiť iba zhruba o 3 %, predpokladajú analytici z banky Barclays. Na rok 2026 potom počítajú s rastom produkcie, ktorý by mal dosiahnuť strednú úroveň jednocifernej stupnice.



Aj ConocoPhillips zvýši tento rok ťažbu ropy a plynu iba mierne, odhadujú analytici z Barclays. Predpokladajú, že rast dosiahne dolnú úroveň jednocifernej stupnice.



(1 EUR = 1,0472 USD)