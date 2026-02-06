< sekcia Ekonomika
Analytici: Rozširovanie prebytkov obchodu SR má pretrvať aj v 2026
ŠÚ SR informoval, že obchodná bilancia skončila v decembri 2025 v deficite 162,7 milióna eur, čo však predstavuje zlepšenie o 580,4 milióna eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Pozvoľné rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu SR by malo pretrvať aj v tomto roku. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o slovenskej zahranično-obchodnej bilancii za december 2025 a celý minulý rok, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pomôcť by podľa Koršňáka mal postupne sa zotavujúci dopyt po investičných tovaroch v Európe s oneskorením reagujúci na zníženie úrokových sadzieb, ale postupne aj nemecký fiškálny impulz (zvýšené výdavky na obranu) či zvýrazňujúce sa prebytky v obchode s elektrinou po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
„Na druhej strane, domáca fiškálna konsolidácia bude aj naďalej tlmiť rast domáceho dopytu, a teda aj nároky domácej ekonomiky na dovozy zo zahraničia. V nominálnom vyjadrení, najmä v úvode roka, budú dovozy znižovať aj nižšie ceny ropy a plynu,“ zdôraznil analytik UniCredit Bank.
Oživenie priemyslu bude do veľkej miery závisieť podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka od hospodárskeho vývoja u zahraničných obchodných partnerov, najmä v Nemecku, kde možno sledovať snahy podporiť ekonomiku fiškálnymi stimulmi.
„Kľúčovú úlohu zohráva rozsiahly fiškálny balík zahŕňajúci zvýšené výdavky na obranu, infraštruktúru a klimatické investície. Keďže tento balík cieli predovšetkým na domácu ekonomiku, jeho priamy vplyv na Slovensko bude obmedzenejší než pri tradičnom rastovom modeli Nemecka. Ide však o dôležitý impulz pre tamojšie hospodárstvo,“ podčiarkol.
„Aj na úrovni EÚ je dôležité pokračovať v debate o zlepšení postavenia európskych výrobcov na globálnom trhu a znížení regulačnej záťaže, tak aby boli schopní efektívne konkurovať svetovej konkurencii. V tomto snažení okrem debyrokratizácie a deregulácie bude nevyhnutné podporiť podnikové investície do výroby a produktivity, ktoré na úrovni EÚ ešte stále zaostávajú za svojou úrovňou z konca roka 2019,“ dodal Horňák.
ŠÚ SR v piatok informoval, že obchodná bilancia skončila v decembri 2025 v deficite 162,7 milióna eur, čo však predstavuje zlepšenie o 580,4 milióna eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Podľa predbežných výsledkov dosiahol vývoz tovaru zo Slovenska v decembri 2025 hodnotu 8,2 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %. Hodnota dovozu v decembri klesla o 0,5 % na 8,4 miliardy eur. Zahraničný obchod SR uzavrel podľa predbežných údajov rok 2025 s prebytkom 2,7 miliardy eur, čo bol o 63,7 milióna eur lepší výsledok ako rok predtým.
