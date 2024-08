Analytici: AI môže ovplyvniť spotrebiteľské ceny a pracovné miesta

Bratislava 5. augusta (TASR) - Rýchly vzostup umelej inteligencie (AI) a jej postupná integrácia do ekonomiky môžu ovplyvniť ceny tovarov a služieb pre spotrebiteľov. Zvýšená produktivita práce a nižšie náklady na zamestnancov, ktorí by mohli byť AI nahradení, sa môžu premietnuť do nižších spotrebiteľských cien. Naopak, zvýšené využívanie AI má vplyv na rast spotreby elektriny, čo by mohlo viesť k vyšším cenám energií. Informovali o tom analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS), ktorý spadá pod Národnú banku Slovenska.



"Vďaka umelej inteligencii preberajú stroje a technológie úlohy, ktoré doteraz vykonávali ľudia. To môže viesť k strate niektorých pracovných miest. Na druhej strane, efektívnejšia výroba môže vďaka automatizácii znižovať ceny produktov a služieb. Tie tak môžu byť pre spotrebiteľov atraktívnejšie, čo by umožnilo firmám vyrábať viac a vytvoriť nové pracovné miesta tam, kde stroje nestačia. Nové pracovné príležitosti môžu vzniknúť aj priamo v technických odvetviach, ktoré budú potrebovať čoraz viac odborníkov na prácu s novými technológiami," uviedli analytici.



Umelá inteligencia môže podľa odborníkov spôsobiť ďalšiu technologickú revolúciu. Je však dôležité, aby sa výhody AI rozširovali rovnomerne v rámci ekonomík a jednotlivých sektorov a nekoncentrovali sa iba v najväčších firmách, ďalej upozornili. Rovnomerný prístup k AI by mohol zvýšiť produktivitu celoplošne a priniesol by tak výhody pre všetky subjekty svetového hospodárstva.



Potenciál AI zvýšil aj investície do tejto oblasti, pričom v prvom polroku tohto roka sa mali zisky akciových trhov sústrediť najmä na firmy, ktoré vyrábajú hardware a software pre AI. K nim patrili najmä výrobcovia polovodičov a poskytovatelia cloudových služieb. "Kým investície do technologických firiem prúdia už dnes, zisky zo zvýšenej produktivity sa očakávajú až časom," priblížili odborníci ÚMS.



V porovnaní s ľuďmi dokáže podľa nich AI rýchlejšie a presnejšie analyzovať veľké množstvo dát a identifikovať zložité trendy, čo by mohlo pomôcť aj centrálnym bankám. Pomocou analýzy médií a obrovského objemu trhových správ môže pomôcť reagovať na aktuálne udalosti a pomáhať bankám robiť rýchlejšie a informatívnejšie rozhodnutia, skonštatovali analytici.