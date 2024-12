Analytici: Rubeľ by sa mal začiatkom roka pohybovať okolo 100 RUB/USD

Moskva 29. decembra (TASR) - Kurz ruského rubľa by sa na začiatku budúceho roka mal pohybovať okolo 100 rubľov za dolár, neskôr sa však počíta s jeho oslabením. Odhadujú to ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters.



Kurz ruskej meny sa koncom novembra prepadol približne na 113 RUB/USD, čo bol najslabší kurz od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Po následnej intervencii centrálnej banky sa však posilnil a v závere tohto obchodného týždňa sa pohyboval pod 104 RUB/USD.



Väčšina z 10 analytikov je presvedčená, že na začiatku budúceho roka by sa mal kurz pohybovať okolo 100 RUB/USD, keďže pôvodne nepriaznivá situácia v oblasti transakcií v zahraničnom obchode sa stabilizovala a ďalšie faktory by mali ruskú menu posilniť. Analytici zároveň poukázali na fakt, že 1. kvartál je zvyčajne pre rubeľ priaznivý, keďže dovoz, cestovanie do zahraničia a platby zahraničného dlhu klesajú. Neskôr sa však počíta s jeho postupným oslabovaním počas roka približne na 108 RUB/USD.



Analytici zároveň odhadujú, že centrálna banka podrží súčasnú kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 21 % až do polovice roka. Na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí 20. decembra banka prekvapila trhy, keď sadzbu nemenila, pričom vzhľadom na infláciu sa očakávalo ďalšie zvýšenie. Banka však uviedla, že menová politika je napriek vysokej inflácii dostatočne prísna.



Čo sa týka vývoja ruskej ekonomiky, analytici odhadujú jej rast za tento rok na úrovni 3,9 %. Mierne tak zlepšili pôvodný odhad, keď počítali s rastom ruského hospodárstva o 3,8 %. Avšak v budúcom roku očakávajú prudké spomalenie rastu na 1,6 % práve pre menovú politiku zo strany centrálnej banky.



Medziročná miera inflácie, ktorá v súčasnosti podľa posledných odhadov presahuje 9 %, by ku koncu budúceho roka mala podľa analytikov spomaliť na 6,6 %. Priblíži sa tak k inflačnému cieľu centrálnej banky, ktorá ho stanovila na úrovni 4 %. To by mohlo vytvoriť priestor pre ruskú centrálnu banku, aby v poslednom kvartáli budúceho roka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 18 %.