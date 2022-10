Analytici: Ruská centrálna banka asi zastaví znižovanie sadzieb

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka by mala tento týždeň ponechať kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. Ak sa tak stane, ukončí tak niekoľko mesiacov trvajúce vytrvalé znižovanie sadzieb, ktorého cieľom bola podpora ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára centrálna banka zdvihla hlavnú úrokovú sadzbu z vtedajších 9,5 % až na 20 %. Banka vtedy oznámila, že dôvodom mimoriadneho zvýšenia sadzby bola "drastická zmena externých podmienok pre ruskú ekonomiku". Reagovala tak na uvalenie sankcií zo strany západných štátov, ktoré zasiahli najmä finančný sektor.



V dôsledku opatrení banky, ako aj ruskej vlády, sa situácia v krajine pomaly stabilizovala a banka pristúpila k postupnej redukcii hlavnej sadzby. Urobila tak celkovo šesťkrát, pričom trikrát po sebe ju znížila o 300 bázických bodov a v júni ju potom zredukovala o 150 bodov na 9,5 %. V júli ju prekvapujúco opäť znížila o 150 bázických bodov a v septembri o ďalších 50 bodov na súčasných 7,5 %.



Na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v piatok 28. októbra, by však banka mala tento trend zastaviť, domnievajú sa analytici. Celkovo 22 z 26 analytikov a ekonómov oslovených agentúrou Reuters v pondelok uviedlo, že predpokladá zotrvanie hlavnej úrokovej sadzby na súčasnej 7,5-percentnej úrovni. Dôvodom je, že tempo spomaľovania inflácie sa zmiernilo. Navyše, rastúca geopolitická neistota zhoršuje dopyt zo strany spotrebiteľov.



V septembri dosiahla medziročná inflácia v Rusku 13,68 %. Aj keď to znamená oproti augustu (14,3 %) zmiernenie, očakávalo sa výraznejšie spomalenie rastu spotrebiteľských cien. Navyše, v medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny prvý rast za štyri mesiace.