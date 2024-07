Analytici: Ruská centrálna banka zvýši sadzby o 200 bázických bodov

Moskva 3. júla (TASR) - Ruská centrálna banka koncom júla pravdepodobne zvýši úrokové sadzby, a to až o 200 bázických bodov. Uviedli to analytici oslovení agentúrou Reuters, podľa ktorých miera inflácie v Rusku ukončí tento rok výrazne nad inflačným cieľom.



Centrálna banka už dlhší čas prezentuje "jastrabiu politiku," v rámci ktorej prisľúbila, že úrokové sadzby bude držať na vysokej úrovni ešte dlho. Dôvodom je zrýchľujúca sa miera inflácie. Koncom júna ministerstvo hospodárstva oznámilo, že spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 8,61 %.



Celkovo 16 analytikov, ktorých agentúra Reuters oslovila na prelome júna a júla, očakáva, že centrálna banka na najbližšom zasadnutí úrokové sadzby zvýši. Až 10 z nich počíta so zvýšením hlavnej sadzby o 200 bázických bodov z terajšej úrovne 16 % na 18 %. Traja očakávajú, že ju posunie nahor na 17,5 % a zvyšní traja predpokladajú, že sadzba vzrastie o 100 bázických bodov na 17 %. Najbližšie zasadnutie menového výboru ruskej centrálnej banky sa uskutoční 26. júla.



"Domáci dopyt, objem poskytnutých úverov a inflácia sa stále držia na vysokej úrovni, napriek tomu, že hlavná úroková sadzba je na 16 %. Centrálna banka tak nemá inú možnosť ako opäť sprísniť menovú politiku," povedal Michail Vasiliev, hlavný analytik banky Sovcombank. Vasiliev patrí k desiatke analytikov, ktorí počítajú s tým, že ruská centrálna banka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 200 bázických bodov.



Aj odhad inflácie upravili smerom nahor. Pôvodne očakávali, že v závere roka bude inflácia dosahovať 5,6 %, teraz odhadujú, že dosiahne 6,4 %. Inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je pritom stanovený na 4 %. V roku 2023 dosiahla inflácia v Rusku 7,4 % a v roku 2022, v ktorom Rusko napadlo Ukrajinu, zaznamenala 11,9 %.



Na druhej strane analytici zlepšili výhľad rastu ruskej ekonomiky za tento rok. Očakávajú, že ekonomika vzrastie o 3,1 %, zatiaľ čo pred mesiacom počítali s rastom o niečo pomalším.