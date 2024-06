Analytici: Ruská národná banka by sadzby meniť nemala

Moskva 4. júna (TASR) - Ruská centrálna banka by mala na blížiacom sa zasadnutí podržať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Zhodla sa na tom väčšina analytikov oslovených agentúrou Reuters, avšak až štvrtina z nich sa pre vysokú infláciu priklonila k zvýšeniu. Analytici zároveň upravili pôvodný odhad inflácie, ako aj vývoja ruskej ekonomiky.



Až 18 z 24 analytikov, ktorých agentúra Reuters oslovila koncom mája a začiatkom júna, predpokladá, že na zasadnutí menovej rady ruskej centrálnej banky 7. júna ponechá banka kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni. To znamená na 16 %. Avšak šesť analytikov predpokladá zvýšenie kľúčovej sadzby, a to o 100 bázických bodov.



"Očakávam, že hlavná úroková sadzba zotrvá na 16 %, banka však pritvrdí v rétorike," povedala Irina Lebedevová z Uralsib. "Pravdepodobnejšie je zvýšenie sadzieb na júlovom zasadnutí," dodala.



Michail Vasiliev, hlavný analytik z banky Sovcombank, však odhaduje, že banka skôr posunie sadzbu nahor, než ju ponechá na súčasnej úrovni. "Predchádzajúce spomaľovanie inflácie sa zastavilo. Centrálna banka tak pravdepodobne sprísni menovú politiku s cieľom zmierniť zvýšený dopyt v ekonomike," povedal.



Čo sa týka najnovších odhadov vývoja inflácie, analytici očakávajú, že tento rok ukončí na úrovni 5,6 %. Pôvodnú prognózu tak posunuli nahor, keďže začiatkom mája počítali s infláciou v závere roka na úrovni 5,4 %. Aj tá bola pritom vysoko nad inflačným cieľom ruskej centrálnej banky, ktorá ho stanovila na 4 %. Na druhej strane je to ďalšie spomalenie ročnej inflácie potom, ako rok 2023 uzatvorila na úrovni 7,4 % a rok 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, na úrovni 11,9 %.



Ekonómovia zároveň mierne zlepšili odhad vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku. V máji počítali s rastom tesne pod 3 %, teraz očakávajú, že ekonomika vzrastie o 3 %. Ich najnovší odhad je lepší aj oproti prognózam vlády, ktorá očakáva v tomto roku rast ruskej ekonomiky na úrovni 2,8 %.