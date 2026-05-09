Sobota 9. máj 2026
Analytici: Sektor kyberbezpečnosti rastie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Globálne výdavky na kybernetickú bezpečnosť by mali do roku 2028 dosiahnuť 380 miliárd USD (322,85 miliárd eur) pri priemernom ročnom raste 12 %. Vyplýva to z prognóz analytickej spoločnosti IDC. Rozpočet na ochranu dát podľa prieskumu PwC plánuje zvýšiť aj 61 % slovenských spoločností. Na vývoj v sektore poukazujú analytici Across Private Investments.

Sektor kybernetickej bezpečnosti je postavený na modeli predplatených služieb, ktorý zabezpečuje stabilný a predvídateľný cash flow, čo je v čase neistoty mimoriadne cenné. Zároveň ide o oblasť vysoko odolnú voči ekonomickým výkyvom, firmy si totiž nemôžu dovoliť šetriť na ochrane,“ vysvetlil investičný riaditeľ Across Private Investments Andrej Rajčány.

Rastúci počet kybernetických hrozieb, regulačný tlak a digitalizácia ekonomiky podľa neho zároveň zabezpečujú, že dopyt po bezpečnostných riešeniach bude dlhodobo rásť. „Indexy zamerané na kybernetickú bezpečnosť vykazujú silný rastový trend s pravdepodobnosťou pokračovania rastu nad 80 % podľa technických indikátorov,“ dodal analytik spoločnosti Jakub Timčák.

(1 EUR = 1,177 USD)
