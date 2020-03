Analytici: Situácia na realitnom trhu predávajúcim stále praje

Bratislava 10. marca (TASR) – Aktuálna ponuka na trhu nehnuteľností je stále nízka, predávajúcim táto situácia väčšinou praje. Často je však pre majiteľov nehnuteľností kľúčovou otázkou, kam s peniazmi z predaja nehnuteľnosti. Uviedli to pre TASR oslovení analytici. Podľa nich na pokles cien v najbližších dvoch rokoch neexistuje veľa dôvodov.



Podľa analytika Realitnej únie (RÚ) SR Vladimíra Kubrického je otázka umiestnenia získaných peňazí z predaja bytu alebo domu niekedy väčším hlavolamom ako to, kam sa bude uberať realitný trh v budúcnosti. „Ľudia v strednom a vyššom veku, ktorí sú averzní voči riziku a časový horizont finančnej investície nechcú počítať v desiatkach rokov, sa po predaji nehnuteľnosti môžu totiž ocitnúť v pasci,“ vysvetlil a dodal, že to je často dôvodom, prečo sa majitelia s predajom bytu alebo domu neponáhľajú.



„Je pravda, že ceny nehnuteľností rýchlo stúpajú, no zároveň rastú aj ceny materiálov, stavebných prác a pozemkov a zvyšujú sa takisto aj dane a poplatky. Najmä v Bratislave sa k tomu pridáva ešte aj faktor veľmi nízkej ponuky bytov, čo takisto značne prispieva k cenovému rastu,“ vysvetlil hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Podľa Kubrického by všetci predávajúci mali mať na pamäti, že likvidita nehnuteľností je v porovnaní s väčšinou finančných aktív oveľa nižšia. „Pokiaľ napríklad akcie je možné predať okamžite, predaj domu alebo bytu môže trvať aj niekoľko mesiacov,“ vysvetlil. Vďaka aktuálnej situácii na realitnom trhu však podľa neho existujú nehnuteľnosti, po ktorých sa na trhu „len tak zapráši“. Práve takéto nehnuteľnosti by sa dobre predávali aj v horších časoch.