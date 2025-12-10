< sekcia Ekonomika
Analytici: Situácia v priemysle by sa mala zlepšovať koncom zimy
Plný výkon je však nateraz stále v nedohľadne.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Priemysel je zraniteľný, výrazne závislý od výkonu automobiliek a energetického segmentu. Obdobie do konca roka bude skôr o hľadaní dna než o trvalom obrate. Predstihové indikátory s oneskorením troch mesiacov naznačujú, že koncom zimy by sa situácia mala zlepšovať, plný výkon je však nateraz stále v nedohľadne. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o októbrovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemysel bude podľa neho v najbližšom období naďalej ovplyvňovaný tromi faktormi, a to automobilkami, energetikou a európskym dopytom. Zvyšujúca sa konkurencia, zmeny vo výrobe elektromobilov a nejednotný dopyt naprieč Európou podľa neho predstavujú riziko aj pre nasledujúce mesiace.
Pokračujúci dvojciferný pokles dodávky elektriny a plynu podľa neho ukazuje, že energeticky náročné segmenty stále nepracujú naplno. Bez stabilizácie tohto odvetvia bude celkový priemysel len ťažko hľadať pevnejšiu pôdu pod nohami. Stroje, zariadenia a elektrotechnika budú rásť až vtedy, keď sa preberú európske investície. Zatiaľ však signály z Nemecka ani širšej EÚ nenaznačujú výraznejšie zlepšenie.
„Kľúčovým faktorom pre zlepšenie situácie preto bude oživenie ekonomík najväčších európskych štátov, predovšetkým Nemecka, ktoré má výrazný vplyv na vývoj v rámci celej EÚ. Pozitívne impulzy možno očakávať aj od pripravovaného nemeckého fiškálneho balíka, ktorý by mohol predstavovať jeden z najvýznamnejších rozpočtových stimulov v histórii krajiny,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dôležité bude podľa Horňáka sledovať ďalší vývoj transatlantických vzťahov. Hoci bola dosiahnutá dohoda medzi EÚ a USA, ktorá zahŕňa pomerne vysoké clá pre európskych výrobcov, pretrvávajú obavy z nepredvídateľnosti americkej obchodnej politiky.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v októbri 2025 medziročne klesla o 3,8 %, čím zaznamenala už ôsmy pokles počas tohto roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia znížila o 2,5 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví malo medziročne nižší výkon 7 vrátane viacerých kľúčových sektorov slovenského priemyslu.
