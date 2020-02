Analytici: Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť 2,2 % tempom

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť v stálych cenách tempom na úrovni 2,2 %. Ku koncu budúceho roka by mal rast zrýchliť na 2,1 %. Ukázal to najnovší februárový prieskum Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk na Slovensku.



Analytici medzimesačne nezmenili odhad rastu pre tento rok a ponechali ho na rovnakej úrovni ako v januári 2020. Pre budúci rok však mierne zlepšili odhad rastu o 0,2 percentuálneho bodu.



Nezamestnanosť by podľa analytikov mala ku koncu tohto roka dosiahnuť úroveň 5,9 %. Nominálne mzdy by mali rásť tempom na úrovni 7,6 % a miera zamestnanosti by ku koncu tohto roka podľa analytikov mohla dosiahnuť úroveň 1,2 %.



Ku koncu budúceho roka by mala zamestnanosť dosiahnuť 0,3 %, miera nezamestnanosti by mala byť na úrovni šiestich percent a nominálne mzdy by mali rásť päťpercentným tempom.