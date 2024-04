Analytici: Slovenské stavebníctvo bude zápasiť s nižším dopytom

Bratislava 11. apríla (TASR) - Stavebníctvo v SR bude v tomto roku pravdepodobne zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich segmentoch, a to jednak vo výstavbe budov, aj vo výstavbe infraštruktúry. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o februárovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh bývaním už najskôr svoje dno našiel. Jeho zotavenie však bude len veľmi pomalé a k úrovniam spred energetickej/inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži," priblížil.



Výstavba infraštruktúry sa bude podľa Koršňáka musieť vyrovnať s prechodným obdobím, keď sa ukončia viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia. "Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje i nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry. Časť projektov tak bude financovaná z dvoch rozpočtovacích období a stavebné práce by tam mali plynulo pokračovať aj v tomto roku," poznamenal.



Podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, možno očakávať, že stavebná produkcia v tomto roku bude pod tlakom v dôsledku utiahnutej menovej politiky, ktorá prirodzene predražuje výstavbu a zároveň cez vyššie úrokové náklady na úveroch znižuje aj dopyt po bývaní. Náročné makroekonomické prostredie a zvýšené ceny materiálov v kombinácii s vyššou cenou práce a rastúcou cenou úverov budú podľa neho celkovú stavebnú produkciu ovplyvňovať aj v tomto roku.



"Predpokladáme, že developeri pre ochladenie trhu v minulom roku niektoré svoje plány odkladali a nábeh novej výstavby si bude vyžadovať určitý čas. Domácnosti vyčkávajú na zlepšenie úverových podmienok. Na druhej strane sa už pokles cien nehnuteľností stabilizoval, čo naznačuje, že sa postupne preklopíme k oživeniu aj v oblasti riešenia nového bývania," doplnil Kočiš.



"Domnievame sa, že viditeľnejšie zlepšenie v stavebníctve by mohlo nastať niekedy na jar budúceho roka. Samozrejme, iba za predpokladu potvrdenia súčasných pozitívnych očakávaní," dodal Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie vo februári dosiahol 471 miliónov eur a medziročne sa znížil o 0,4 %. Produkcia v stavebníctve bola podľa predbežných údajov medziročne nižšia už tretí mesiac po sebe, ale v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi mesiacmi sa tempo jej poklesu výrazne spomalilo. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia narástla o 5,4 %.