Analytici: Slovenský priemysel v apríli vymazal marcové straty

Bratislava 10. júna (TASR) - Silné aprílové čísla priemyslu boli z veľkej časti len technickou korekciou slabého marca, teda presunutím časti produkcie z konca marca do začiatku apríla. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Máj by preto mohol po dvoch rozkolísaných mesiacoch priniesť normalizáciu produkcie na úrovniach zodpovedajúcich aktuálnemu dopytu. Indikátory sentimentu v posledných dvoch mesiacoch hlásili lepšiacu sa náladu domácich priemyselných podnikov, čo by sa malo podpísať aj na postupnom raste ich produkcie," priblížil.



V druhej polovici roka by priemysel podľa Koršňáka mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. "Predpokladáme ale, že jeho rast bude stále relatívne tlmený vplyvmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a ostane pod dlhodobým priemerom," dodal Koršňák.



Slovenský priemysel zaznamenáva podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, posledné mesiace výraznejšie kolísanie, čo naznačuje, že situácia hľadá svoju krehkú rovnováhu. "Pozitívnou správou je, že sa očakávania slovenských priemyselníkov postupne zlepšujú. Čoraz väčší podiel firiem očakáva pozitívny vývoj ich produkcie, zlepšuje sa aj úroveň objednávok. Na druhej strane, firmy stále hovoria o tom, že vo svojej produkčnej kapacite majú rezervy kvôli slabšiemu dopytu. Zlepšenie situácie vnímame aj v Nemecku, u nášho kľúčového obchodného partnera, kde index nákupných manažérov v priemysle vzrástol v máji na najvyššiu hodnotu od začiatku roka," doplnil Horňák.



"Slovenský priemysel v apríli sa po marcovom prepade rýchlo zotavil. Rast je ťahaný najmä automobilovým priemyslom a energetikou. Postupná obnova nemeckej a európskej ekonomiky po útlme zo začiatku roka sa tak začína pozitívne prejavovať aj u nás, čo potvrdil aj vývoj zahraničného obchodu, keď sa rovnako zvyšujúci sa export automobilov dostal opäť do medziročného rastu," uzavrel Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR v pondelok informoval, že priemyselná produkcia SR v apríli 2024 medziročne vzrástla o 6,3 %. Po výraznom marcovom prepade sa priemysel vrátil k vyšším výkonom, ktoré pretrvávali od augusta minulého roka. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 3,4 %.