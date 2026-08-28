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Analytici: Soul pokračoval vo výraznom raste exportu aj v auguste
Desiatka oslovených ekonómov odhaduje, že vývoz z Južnej Kórey, štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky, vzrástol v auguste medziročne v priemere o 62,6 %.
Autor TASR
Soul 28. augusta (TASR) - Južná Kórea pokračovala v mohutnom raste exportu aj tento mesiac, už 15. mesiac po sebe, odhadujú analytici oslovení agentúrou Reuters. Predpokladajú, že tak ako v júli, aj v auguste rast vývozu prekročil 60 %. Dôvodom je pretrvávajúci vysoký dopyt po polovodičoch pre oblasť umelej inteligencie (AI).
Desiatka oslovených ekonómov odhaduje, že vývoz z Južnej Kórey, štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky, vzrástol v auguste medziročne v priemere o 62,6 %. To je síce spomalenie rastu oproti vývoju v júli, avšak iba minimálne. V júli sa vývoz Južnej Kórey zvýšil v medziročnom porovnaní o 63 %.
Podľa nich sa na vývoji exportu aj naďalej hlavnou mierou podieľajú kľúčoví výrobcovia pamäťových čipov - Samsung Electronics a SK Hynix. Tí ťažia z rastúcich cien týchto produktov v dôsledku pretrvávajúcich vysokých investícií do AI.
„Export IT produktov si podľa všetkého aj v auguste udržal vysoké tempo rastu. Na druhej strane, vo vývoze áut došlo pravdepodobne k ochladeniu, za čím sú okrem iného štrajky v automobilovom sektore,“ povedal Park Sang-hyun, ekonóm zo spoločnosti investičného bankovníctva a finančných služieb iM Investment and Securities.
Čo sa týka dovozu, analytici odhadujú jeho rast za august v priemere na 24,7 %. Zároveň predpokladajú, že Južná Kórea zaznamenala za tento mesiac obchodný prebytok na úrovni 30,74 miliardy USD (26,40 miliardy eur), čo je mierny rast oproti júlu, keď prebytok vykázala na úrovni 30,40 miliardy USD. Soul oznámi oficiálne údaje o vývoji exportu za mesiac august v utorok 1. septembra.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Desiatka oslovených ekonómov odhaduje, že vývoz z Južnej Kórey, štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky, vzrástol v auguste medziročne v priemere o 62,6 %. To je síce spomalenie rastu oproti vývoju v júli, avšak iba minimálne. V júli sa vývoz Južnej Kórey zvýšil v medziročnom porovnaní o 63 %.
Podľa nich sa na vývoji exportu aj naďalej hlavnou mierou podieľajú kľúčoví výrobcovia pamäťových čipov - Samsung Electronics a SK Hynix. Tí ťažia z rastúcich cien týchto produktov v dôsledku pretrvávajúcich vysokých investícií do AI.
„Export IT produktov si podľa všetkého aj v auguste udržal vysoké tempo rastu. Na druhej strane, vo vývoze áut došlo pravdepodobne k ochladeniu, za čím sú okrem iného štrajky v automobilovom sektore,“ povedal Park Sang-hyun, ekonóm zo spoločnosti investičného bankovníctva a finančných služieb iM Investment and Securities.
Čo sa týka dovozu, analytici odhadujú jeho rast za august v priemere na 24,7 %. Zároveň predpokladajú, že Južná Kórea zaznamenala za tento mesiac obchodný prebytok na úrovni 30,74 miliardy USD (26,40 miliardy eur), čo je mierny rast oproti júlu, keď prebytok vykázala na úrovni 30,40 miliardy USD. Soul oznámi oficiálne údaje o vývoji exportu za mesiac august v utorok 1. septembra.
(1 EUR = 1,1645 USD)