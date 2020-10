Analytici: Spomaľovanie inflácie sa v septembri zastavilo

Bratislava 14. októbra (TASR) - Spomaľovanie inflácie sa v septembri zastavilo, najmä v dôsledku štatistického efektu. Uviedol to v komentári k septembrovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Infláciu na augustovej úrovni pomáhal udržať skôr štatistický efekt, keď z medziročného porovnania vyprchal efekt minuloročného zavedenia bezplatných obedov na školách. Medziročný rast regulovaných cien sa tak v septembri zrýchlil z 2,9 % na 3,5 %," spresnil.



Ceny potravín podľa neho ešte aj v septembri ďalej klesali, v priemere o 0,5 %. V medziročnom porovnaní sa tak zdražovanie potravín takmer úplne zastavilo, keď v porovnaní so septembrom minulého roka boli v priemere vyššie o v podstate nepozorovateľných 0,1 %. Septembrové zlacnenie potravín bolo viacmenej plošné, keď oproti augustu zdraželi len ceny mäsa a rýb.



V septembri podľa Koršňáka zlacňovali aj ceny pohonných hmôt, ktoré reagovali na opätovný pokles cien ropy na svetových trhoch v obavách z nástupu druhej vlny pandémie. V priemere sa tak ceny benzínov a nafty na Slovensku v septembri znížili o 1,1 %, pričom dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila na 14 %.



"Očakávame, že medziročná inflácia by mohla v nasledujúcich mesiacoch ostať na úrovni okolo 1,5 %, resp. len jemne pod touto hladinou. Od dna by sa mohli začať odrážať ceny potravín (síce len pozvoľna), nástup druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch," myslí si Koršňák.



Dodal, že v úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v oblasti bývania (reagujúce na nižšie ceny komodít na svetových trhoch). Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho bázického efektu. Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na Slovensku mohla priblížiť až v samom závere budúceho roka. Kľúčovú rolu však bude hrať aj ďalší vývoj pandémie.



"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov. Avšak tempo zdražovania by mohlo ešte spomaliť alebo sa držať okolo aktuálnych úrovní. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze ale v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávame," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v stredu informoval, že spotrebiteľské ceny sa v septembri v porovnaní s augustom v úhrne nezmenili, medziročne boli vyššie o 1,4 %.