Analytici: Spotreba domácností by mala byť jedným z motorov rastu

Bratislava 6. marca (TASR) - Spotreba domácností by mala byť v tomto roku jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o tržbách maloobchodu v januári 2024, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Napriek januárovému medzimesačnému poklesu tržieb si naďalej myslíme, že spotreba domácností už svoje dno našla. Naznačuje to spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd či ustupujúca inflácia. Predpokladáme preto, že po minuloročnom prepade tržieb by sme tento rok mohli pozorovať ich postupné zotavovanie," spresnil.



Maloobchod podľa neho priniesol v úvode roka rozpačité výsledky. V medziročnom porovnaní síce obnovil rast, najmä však v dôsledku nižšej porovnávacej základne z úvodu minulého roka, keď domácnosti zreálnili svoju spotrebu a tržby maloobchodu sa citeľne prepadli. V porovnaní s koncom roka sa tržby v úvode tohto roka znížili, najmä v dôsledku poklesu v predaji pohonných látok, ale i výraznejšieho ako zvyčajného povianočného poklesu tržieb v predaji tovaru pre kultúru a rekreáciu.



"Predpokladáme, že slabší vstup do roka je najmä dôsledkom povianočného útlmu a menšieho rozsahu povianočných výpredajov. Ustupujúca inflácia, rastúce reálne mzdy a stále relatívne silný trh práce sa v poslednom období prejavili aj na zlepšení spotrebiteľskej dôvery domácnosti, ktorá sa vyšplhala nad dlhodobý priemer a mala by sa postupne pretaviť aj vo vyššej spotrebe slovenských domácností," priblížil.



"Ako ukázali nedávne dáta, už v závere minulého roka sme zaznamenali výrazný nárast reálnych miezd, čo znamená rast kúpyschopnosti obyvateľstva, a teda vytvára predpoklady na rast reálnej spotreby domácností. Už v tomto roku by sa tak mohla vrátiť k rastu a podporiť ekonomickú aktivitu, keďže aj v tomto roku predpokladáme svižné zvyšovanie nominálnych miezd zamestnancov na úrovni cez 7 %," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode v januári 2024 medziročne vzrástli o 1,9 %. Odvetvie ich navýšilo po roku poklesov. Medzimesačne tržby v maloobchode klesli o 1 %.