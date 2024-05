Analytici: Spotreba domácností v SR by v najbližšom období mala rásť

Bratislava 7. mája (TASR) - Obnovená spotrebiteľská dôvera, ktorá sa pohybuje na popandemických maximách a ktorú nahor ťahajú predovšetkým obnovený rast reálnych miezd, ustupujúca inflácia a stále robustný trh práce, by mala vytvárať vhodné podmienky pre rast spotreby domácnosti aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k marcovým údajom o tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Spotreba domácností by preto mala byť aj v nasledujúcich štvrťrokoch jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. Slabšie marcové čísla maloobchodu zatiaľ považuje len za dočasnú odchýlku z prevažne pozitívneho trendu," spresnil Koršňák.



Aj podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, spotreba domácností bude v roku 2024 jedným z hlavných ťahúňov ekonomického rastu Slovenska. "Domácnosti vyššie príjmy využijú aj na doplnenie úspor, čo bude rast tržieb, ale aj rast celkovej spotreby do istej miery limitovať a zároveň by malo vytváranie/dopĺňanie úspor pôsobiť protiinflačne. Ďalším impulzom pre rast spotreby by mohol prísť už čoskoro v podobe začiatku uvoľňovania menovej politiky zo strany ECB," poznamenal Kočiš.



"Súčasná, pomerne krátko trvajúca obnova rastu reálnych miezd sa nestihla plne zobraziť v raste maloobchodu. To očakávame až v dátach, ktoré budú zverejňované na jeseň. Stále, navyše, platí, že domáca spotreba by mala byť v tomto roku významným zdrojom aj rastu celej ekonomiky, ktorý by v medziročnom porovnaní mal dosiahnuť v tomto roku 2,2 %," dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.



ŠÚ SR v utorok informoval, že tržby v maloobchode si počas marca 2024 udržali rast. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka po prepočte do stálych cien vzrástli o 0,5 %. Tempo rastu tak v treťom mesiaci tohto roku bolo pomalšie ako v predošlých dvoch mesiacoch. Medzimesačne sa tržby znížili v maloobchode o 0,6 %.