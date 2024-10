Analytici: Spotreba domácností v SR by mohla spomaľovať v raste

Bratislava 7. októbra (TASR) - Spotreba domácností na Slovensku by do konca roka, respektíve začiatkom budúceho roka mohla vykazovať známky spomaľovania rastu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o augustových tržbách maloobchodu, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Znovu objavujúca sa inflácia aj prijatý konsolidačný balíček najskôr okrešú spotrebiteľskú dôveru domácností, ako aj rast ich reálnych príjmov. To by sa malo prejaviť aj na ich spotrebe, ktorá by i v nasledujúcich mesiacoch mala vykazovať známky spomaľovania rastu," priblížil Koršňák.



Očakávané zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) by podľa neho mohlo ale dočasne pôsobiť proti tomuto trendu a presúvať časť spotreby z úvodu budúceho roka do konca tohto roka. Čím má tovar vyššiu cenovku, tým je motivácia presunu spotreby vyššia. "Predpokladáme preto, že najvýraznejšie by sa tento efekt mohol prejaviť pri autách či elektronike," upozornil.



"Výhľad na jesenné mesiace a zvyšok roka je menej priaznivý ako počas prvého polroka. Nákupná sila spotrebiteľov z titulu poklesu inflácie a rastu miezd (nominálnych a samozrejme najmä reálnych) sa z väčšej miery vyčerpala. Predpokladáme, že výdavky budú orientované najmä na esenciálne (bežné) výdavky spotrebiteľov," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Celkový výhľad pre domácu spotrebu sa podľa analytika 365.bank začne v závere roka už pravdepodobne ovplyvňovať aj šetrenie vyplývajúce z ohlásenej vládnej konsolidácie. Kým niektoré z opatrení vstúpia do platnosti až neskôr v priebehu roka, ekonomika začne reagovať pravdepodobne už s predstihom.



"V niektorých segmentoch dlhodobej spotreby však môžeme vidieť aj nárast spotreby, keďže sa ľudia budú snažiť využiť nižšie sadzby DPH v cenách tovarov. Práve snaha skorším nákupom ušetriť a nutnosť sporiť si pred očakávaným zdražovaním, bude v najbližších mesiacoch hlavnou charakteristikou nákupného správania spotrebiteľov," dodal Boháček.



"K citeľnejšiemu spomaleniu spotreby domácností môže prísť v budúcom roku, vzhľadom na očakávaný signifikantný nárast inflácie. Tá spôsobí opätovné zmiernenie rastu reálnych miezd, čiže kúpyschopnosti obyvateľstva. Domácnosti tak budú vytvárať úspory pomalšie a zároveň sa pribrzdí aj rast spotreby domácností. Z očakávaného takmer trojpercentného medziročného rastu spotreby v tomto roku sa tak tempo môže spomaliť smerom k 1 %. To bude samozrejme vplývať aj na celkový rast hrubého domáceho produktu. Medziročne by hospodárstvo v budúcom roku mohlo vzrásť o 2 %," uzavrel Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že predajcovia maloobchodu dosiahli v auguste 2024 medziročne vyššie tržby o 0,7 %. Medzimesačne poklesli tržby v maloobchode o 1 %.