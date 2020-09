Analytici: Spotreba domácností v SR sa zotavovala aj v úvode leta

Bratislava 3. septembra (TASR) - Spotreba domácností v SR sa zotavovala aj v úvode leta. Uviedol to v komentári k júlovým maloobchodným tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Slovenský maloobchod v úvode júla podľa neho potvrdil oživenie po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení. Po štyroch mesiacoch medziročného poklesu tak tržby v maloobchode dokonca obnovili mierny medziročný rast, keď boli v porovnaní s júlom minulého roka vyššie o 1,5 % (v júni medziročne klesali o -1,6 %). Domácim obchodníkom mohli v úvode leta okrem uvoľnenia protipandemických opatrení významne pomôcť aj zmeny v dovolenkovom správaní sa slovenských domácností.



Tržby v júli rástli podľa Koršňáka v oboch zložkách maloobchodu – v potravinovom i nepotravinovom segmente. "V potravinovej časti maloobchodu sme na rozdiel od minulých rokov mohli stále (podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch) pozorovať rastúci sklon k nákupom vo väčších prevádzkach obchodných reťazcov," poznamenal.



Pandémia ochorenia COVID-19 bude podľa analytika nahlodávať spotrebiteľské nálady domácností ešte aj nejaký čas po jej odznení, rovnako pravdepodobne pretrvá aj časť obmedzení, najmä hygienických opatrení. Nastupujúca druhá vlna pandémie síce pravdepodobne už nepovedie k takým prísnym protipandemickým opatreniam ako na jar, čiastočne však môže opätovne nahlodať spotrebiteľskú dôveru domácností, resp. minimálne spomaliť jej zotavovanie. "Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca tak do konca tohto roka neočakávame," priblížil.



"Návrat na predkrízové úrovne odhadujeme najskôr až v závere budúceho roka, pravdepodobnejšie však až v priebehu roka 2022, a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu)," dodal Koršňák.



"Jedným z obmedzujúcich faktorov vo vývoji tržieb, či už maloobchodu, reštaurácií alebo ubytovania, môže byť fakt, že sme svedkami poklesu ekonomiky a mnohé slovenské domácnosti sa pasujú so stratou práce a poklesom príjmov. To súvisí s tým, že naša ekonomika je malá, otvorená a proexportne orientovaná. A teda veľmi závisí od dopytu po našich tovaroch zo zahraničných ekonomík. V takýchto časoch je spotrebiteľ opatrnejší, prehodnocuje nákupy a uprednostňuje nevyhnutné tovary a služby pred tými luxusnejšími," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR vo štvrtok informoval, že tržby maloobchodu v júli 2020 po štyroch mesiacoch poklesov boli medziročne vyššie o 1,5 %. Obchodníkom vo všetkých zložkách vnútorného obchodu sa opäť darí, postupne sa vracajú do normálu. Hodnoty tržieb na úrovni pred pandémiou nového koronavírusu sa nepodarilo dosiahnuť len poskytovateľom ubytovacích služieb a predajcom áut.