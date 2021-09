Analytici: Spotrebiteľské ceny budú zrejme medziročne rásť aj naďalej

Bratislava 14. septembra (TASR) - Rast cien pokračoval aj v auguste, medziročná inflácia dosiahla až 3,8 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Je to najvyššia hodnota od októbra 2012, teda za posledných takmer deväť rokov. Analytici sa zhodli, že medziročná inflácia bude vyššia aj po ďalšie mesiace.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák si myslí, že rast spotrebiteľských cien v tomto roku dosiahne v priemere 2,4 %, pričom v budúcom roku môže prísť k jemnému zrýchleniu na 2,8 %.



"Do ďalších mesiacov tohto roka predpokladáme zvýšenú mieru inflácie, kulminujúcu práve na prelome leta a jesene, s postupným zvoľnením jej tempa v závere roka," podotkol analytik.



V budúcom roku od januára však očakáva Horňák opätovný nárast inflácie, ktorý bude podľa neho závislý od konečného rozhodnutia o cenách energií pre domácnosti. "Ekonomika v súčasnosti čelí niekoľkým ťažko predvídateľným faktorom, ktoré môžu rast cien v druhej polovici roka ešte významne ovplyvniť," podotkol Horňák s tým, že ide napríklad o dĺžku trvania a rozsah problémov s nedostatkom čipov, 3. vlnu pandémie nového koronavírusu a jej sily na Slovensku a vo svete, a takisto o mieru oživenia dopytu. "Vo všeobecnosti ale považujeme väčšinu z týchto inflačných tlakov za dočasné, pričom k bežným nižším mieram inflácie by sme sa podľa našich odhadov mali dostať v druhej polovici budúceho roka," uzavrel analytik.



Analytička 365. bank Jana Glasová vyčíslila, že inflácia by mohla na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch rásť tempom okolo 3,5 %. "Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín," vymenovala analytička.



Analytička WOOD & Company Eva Sadovská odhaduje celoročnú infláciu na úrovni 2,6 - 2,7 %. Spresnila, že do konca roka zrýchli zdražovanie najmä pri potravinách a nealkoholických nápojoch. "Na prelome rokov 2021 a 2022 si za ne budeme priplácať navyše približne päť percent," vyčíslila. Dodala, že aj najbližšie mesiace bude zrejme medziročne drahší tabak, pohonné látky a stavebný materiál.