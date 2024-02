Analytici: SR predala dlhopisy v zaujímavom objeme,rizikom sú prirážky

Bratislava 5. februára (TASR) - Po decembrovom znížení ratingu Slovenska agentúrou Fitch a nezanedbateľnej možnosti, že k zníženiu hodnotenia pristúpia v najbližších mesiacoch aj ďalšie agentúry, sa SR opäť podarilo predať dlhopisy v zaujímavom objeme. To svedči o vhodnom načasovaní mimoriadnej aukcie štátnych dlhopisov, zhodnotil pre TASR výsledky pondelkovej aukcie analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Slovensko si v mimoriadnej aukcii dvoch nových štátnych dlhopisov so splatnosťou dva a štyri roky požičalo spolu viac ako 1,4 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



"Slovensko naďalej ťaží najmä z očakávania trhov, ktoré predpokladajú, že vo vývoji cien dlhopisov dôjde v najbližších mesiacoch k obratu, ktorý bude súvisieť najmä s očakávaným znižovaním sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a pokračujúcim ochladením globálnych ekonomík, čo následne bude tlačiť ceny a teda aj zisk pri prípadnom sekundárnom predaji aktuálnych dlhopisov vyššie," priblížil analytik.



Pripomenul, že v súvislosti s diskutovaným rizikom zníženia ratingov a potrebe razantnejšej konsolidácie Slovensku výrazne pomáha členstvo v eurozóne. Investori tak s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú, že dohodnuté pravidlá privedú SR späť na cestu k zodpovednej konsolidácií. V horšom prípade by krajinu aj peniaze investorov nakoniec pravdepodobne zachránil stabilizačný mechanizmus Eurosystému.



"To by však bol pre krajinu extrémne bolestivý proces, ktorému sa určite chceme vyhnúť. Od takto čierneho scenára sme však ešte relatívne ďaleko a stále máme priestor postaviť sa ku konsolidácií zodpovedne. Je však už najvyšší čas, nakoľko naďalej vidíme riziko zníženia ratingu," zdôraznil Kočiš.



V prípade, že SR bude konsolidáciu verejných financií zanedbávať, možno podľa neho očakávať zvyšovanie rizikových prirážok slovenských štátnych dlhopisov voči nemeckým dlhopisom. To nakoniec ešte viac predraží financovanie štátu a zaťaží už aj tak napnutý štátny rozpočet.



Na vysoké rizikové prirážky upozornil aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. "Aj dnešná primárna aukcia štátnych dlhopisov, tentoraz s kratšou splatnosťou ako v januári potvrdila, že Slovensko si v súčasnosti požičiava skôr za cenu, ktorú platí za svoj dlh Taliansko, ako za "nemeckú" cenu," konštatoval pre TASR s tým, že riziková prirážka na slovenských dlhopisoch patrí v rámci eurozóny k najvyšším a je napríklad vyššia, ako pri gréckych štátnych dlhopisoch. To podľa analytika odzrkadľuje stav a výhľad slovenských verejných financií.



Zároveň poukázal na snahu pokryť čo najviac tohtoročných potrieb na financovanie štátneho dlhu už v úvode roka. Štát už totiž emitoval dlhopisy v objeme prevyšujúcom štvrtinu celoročného plánu a približne polovicu tohtoročnej emisie dlhu plánuje ARDAL riešiť prostredníctvom tzv. syndikovaného predaja. Z objemu určeného na aukcie tak v úvode februára pokryl už viac ako polovicu, podčiarkol Koršňák.



"Rýchle tempo emisií dlhopisov v úvode roka by mohlo naznačovať i obavy štátu z ďalšieho možného nárastu rizikovej prirážky na slovenských štátnych dlhopisoch, či obavy z prípadného obmedzeného prístupu na finančné trhy v ďalšom priebehu roka," dodal analytik.