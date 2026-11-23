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Analytici: SR sa príliš spolieha na eurofondy, slabnú domáce zdroje
Slovensko získava z rozpočtu EÚ od svojho vstupu v priemere o 1,4 % HDP ročne viac, než doň prispieva.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovensko sa pri financovaní svojich investičných potrieb čoraz viac spolieha na európske peniaze, ktoré v značnej miere nahrádzajú domáce rozpočtové zdroje na úrovni viac ako jedného percentuálneho bodu hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Vyplýva to z aktuálneho blogu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorého autormi sú analytici verejných financií Marián Labaj a Richard Makara.
Analýza naznačuje, že spoliehanie sa na európske zdroje mení spôsob, akým štát plánuje a realizuje verejné investície. Tie sa tak namiesto dlhodobých rozvojových priorít krajiny riadia nárazovými cyklami čerpania eurofondov. Prístup k externému financovaniu z EÚ však nebude večný a Slovensko potrebuje budovať vlastnú investičnú kapacitu, aby európske zdroje slúžili ako odrazový mostík, a nie ako barla.
Slovensko síce za posledné dve desaťročia vďaka eurofondom výrazne zmodernizovalo infraštruktúru, mestá aj obce, no európske peniaze majú byť len nástrojom na urýchlenie a skvalitnenie vlastných priorít, nie hlavným dôvodom vzniku projektov. Problém podľa autorov blogu nastáva, keď sa namiesto reálnych potrieb štátu sleduje len to, čo sa dá narýchlo zafinancovať v rámci vypísaných výziev a termínov.
Slovensko získava z rozpočtu EÚ od svojho vstupu v priemere o 1,4 % HDP ročne viac, než doň prispieva. V pomere k výkonu svojej ekonomiky tak patrí medzi najväčších čistých príjemcov eurofondov.
Takýto objem financií podľa autorov výrazne ovplyvnil objem, načasovanie aj štruktúru verejných investícií. Hoci eurofondy celkovo zvýšili objem investovaných peňazí, obdobia ich intenzívnejšieho čerpania sprevádzalo slabšie domáce investičné úsilie. Investície sa zároveň stali nárazovými - namiesto plynulého financovania dlhodobých potrieb sa aktivita koncentruje najmä do záveru programových období, keď je potrebné dostupné prostriedky narýchlo dočerpať.
Cyklickosť však nie je jediným dôsledkom silnej závislosti od eurofondov. Dôležité je aj to, do akej miery nahrádzali investície z národného rozpočtu. Analýza dát z krajín strednej a východnej Európy prostredníctvom ekonometrických metód ukázala, že Slovensko investuje z vlastných zdrojov menej než jeho regionálni susedia.
Podľa odhadov dosahuje miera tohto nahrádzania domácich investícií európskymi viac ako jeden percentuálny bod HDP ročne. Eurofondy tak síce zvýšili celkový objem investícií, no zároveň oslabili tlak na štát, aby svoje rozvojové priority financoval systematicky z domáceho rozpočtu.
Najväčším rizikom je podľa blogu odkladanie vlastných rozhodnutí a presúvanie domácich zdrojov do iných oblastí. Hoci je to počas kríz alebo konsolidácie pochopiteľné, pri dlhodobom trvaní krajina stráca návyk financovať svoje priority sama.
Analýza naznačuje, že spoliehanie sa na európske zdroje mení spôsob, akým štát plánuje a realizuje verejné investície. Tie sa tak namiesto dlhodobých rozvojových priorít krajiny riadia nárazovými cyklami čerpania eurofondov. Prístup k externému financovaniu z EÚ však nebude večný a Slovensko potrebuje budovať vlastnú investičnú kapacitu, aby európske zdroje slúžili ako odrazový mostík, a nie ako barla.
Slovensko síce za posledné dve desaťročia vďaka eurofondom výrazne zmodernizovalo infraštruktúru, mestá aj obce, no európske peniaze majú byť len nástrojom na urýchlenie a skvalitnenie vlastných priorít, nie hlavným dôvodom vzniku projektov. Problém podľa autorov blogu nastáva, keď sa namiesto reálnych potrieb štátu sleduje len to, čo sa dá narýchlo zafinancovať v rámci vypísaných výziev a termínov.
Slovensko získava z rozpočtu EÚ od svojho vstupu v priemere o 1,4 % HDP ročne viac, než doň prispieva. V pomere k výkonu svojej ekonomiky tak patrí medzi najväčších čistých príjemcov eurofondov.
Takýto objem financií podľa autorov výrazne ovplyvnil objem, načasovanie aj štruktúru verejných investícií. Hoci eurofondy celkovo zvýšili objem investovaných peňazí, obdobia ich intenzívnejšieho čerpania sprevádzalo slabšie domáce investičné úsilie. Investície sa zároveň stali nárazovými - namiesto plynulého financovania dlhodobých potrieb sa aktivita koncentruje najmä do záveru programových období, keď je potrebné dostupné prostriedky narýchlo dočerpať.
Cyklickosť však nie je jediným dôsledkom silnej závislosti od eurofondov. Dôležité je aj to, do akej miery nahrádzali investície z národného rozpočtu. Analýza dát z krajín strednej a východnej Európy prostredníctvom ekonometrických metód ukázala, že Slovensko investuje z vlastných zdrojov menej než jeho regionálni susedia.
Podľa odhadov dosahuje miera tohto nahrádzania domácich investícií európskymi viac ako jeden percentuálny bod HDP ročne. Eurofondy tak síce zvýšili celkový objem investícií, no zároveň oslabili tlak na štát, aby svoje rozvojové priority financoval systematicky z domáceho rozpočtu.
Najväčším rizikom je podľa blogu odkladanie vlastných rozhodnutí a presúvanie domácich zdrojov do iných oblastí. Hoci je to počas kríz alebo konsolidácie pochopiteľné, pri dlhodobom trvaní krajina stráca návyk financovať svoje priority sama.