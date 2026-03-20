Analytici: Štatistiky ukazujú na dvojrýchlostný charakter trhu práce
Nerovnováha na trhu práce sa podľa analytika pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Štatistiky na prelome rokov aj naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k februárovej nezamestnanosti, ktorú vo štvrtok (19. 3.) zverejnilo ministerstvo práce.
„V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych a kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude aj naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ priblížil.
Nerovnováha na trhu práce sa podľa Koršňáka pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať.
„Na druhej strane, konflikt na Blízkom východe, najmä v scenári dlhotrvajúceho konfliktu, ďalej oslabí ekonomický rast a s miernym odstupom môže v druhej polovici roka, resp. na prelome rokov vyvolať ďalšiu silnú vlnu prepúšťaní,“ dodal Koršňák.
„Vo februári počet ľudí bez práce po desiatich mesiacoch mierne klesol a rast miery nezamestnanosti sa zastavil. Nedávno oznámené hromadné prepúšťania však môžu v nasledujúcich mesiacoch ovplyvniť ďalší vývoj, takže zlepšenie na trhu práce zatiaľ zostáva opatrné,“ doplnili analytici Národnej banky Slovenska.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) 19. marca na tlačovej konferencii uviedol, že nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa vo februári 2026 ustálil na 4,16 %, medzimesačne klesol o 0,26 percentuálneho bodu. Išlo podľa Tomáša o najprudší pokles nezamestnanosti za posledných päť rokov. Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch a v 72 okresoch.
