Analytici: Stavebníctvo bude ďalšie mesiace zápasiť s nižším dopytom

Bratislava 11. decembra (TASR) - Stavebníctvo bude aj v nasledujúcich mesiacoch zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich segmentoch (bytová a nebytová výstavba). Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Výstavbu budov budú brzdiť síce klesajúce, ale stále relatívne vysoké úroky i klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh s bývaním už svoje dno najskôr našiel. Jeho zotavenie však bude len pozvoľné a k úrovňami spred energetickej/inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži. Obmedziť aktivitu v nebytovej výstavbe môže aj fiškálna konsolidácia, ktorej náklady bude z veľkej časti znášať podnikový sektor," spresnil.



Výstavba infraštruktúry bude podľa Koršňáka stále čeliť prechodnému obdobiu, keď sa ukončili viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia. Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy brzdí i nový politický cyklus, ohroziť ho môže prípadne pozastavenie financovania z EÚ. "Postupné oživenie domáceho stavebníctva očakávame až v budúcom roku, pravdepodobne až v jeho druhej polovici. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť i problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva (vrátane nedostatku zamestnancov)," dodal analytik UniCredit Bank.



"Zlepšenie očakávame v polovici budúceho roka, keď by súkromný sektor mohol profitovať z nižších cien trhového financovania, ako aj na plánovaných vládnych zákazkách investičnej výstavby bytov a infraštruktúry," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR v stredu informoval, že stavebná produkcia v októbri 2024 dosiahla úroveň 741 miliónov eur a oproti minuloročnému októbru bola nižšia o 4,4 %. V porovnaní so septembrom stavebná produkcia klesla o 7,8 %.