Analytici: Stavebníctvo bude zápasiť s nižším dopytom

Bratislava 13. januára (TASR) - Stavebníctvo bude aj v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne zápasiť s relatívne nižším dopytom v oboch svojich segmentoch, a to vo výstavbe budov aj výstavbe infraštruktúry. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Výstavbu budov budú stále brzdiť síce už klesajúce, ale stále relatívne vysoké úroky i klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh s bývaním už svoje dno najskôr našiel. Jeho zotavenie však bude len pozvoľné a k úrovniam spred energetickej/inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži. Obmedziť aktivitu v nebytovej výstavbe môže aj fiškálna konsolidácia, ktorej náklady bude z veľkej časti znášať podnikový sektor," priblížil Koršňák.



Výstavba infraštruktúry bude podľa neho stále čeliť prechodnému obdobiu, keď sa ukončili viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia, zatiaľ čo nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy je len postupný a ohroziť ho môže i prípadne pozastavenie financovania z EÚ.



Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa podľa jeho názoru stavebníctvo tento rok však malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať.



"Postupné oživenie podporené aj poklesom úrokových sadzieb, ktoré nebude len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame najskôr až v druhej polovici roka. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť aj problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva (vrátane nedostatku zamestnancov)," dodal analytik UniCredit Bank.



"Výhľadovo pre tento rok očakávame, že domáce stavebníctvo bude v súhrne získavať z aktívnejšej štátnej výstavby a pokračujúcej obnovy sektorov v susedných krajinách. Na druhej strane bude negatívne doliehať cenový vývoj vstupov z titulu vyššej DPH, ktorý môže negatívne doliehať najmä na tržby predajcov stavebného materiálu, keďže nákupy v okolitých krajinách budú atraktívnejšie, zvlášť pri započítaní vyšších administratívnych a transakčných nákladov plynúcich zo všeobecného rastu inflácie a transakčnej dane. Aj keď vplyv nižších úrokových sadzieb bude niektoré z týchto negatívnych dosahov zmenšovať, základným výhľadom pre tento rok je stagnácia stavebnej produkcie," doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že produkcia v stavebníctve v novembri 2024 dosiahla 827,5 milióna eur, čo predstavovalo medziročne vyššiu hodnotu o 0,9 %. Stavebné podniky dosiahli medziročne porovnateľný výkon po šiestich mesiacoch poklesov. Súčasne bol objem stavebnej produkcie vyšší aj v medzimesačnom porovnaní, a to o 5,4 %.