Analytici: Stavebníctvo po rekordnom roku 2025 čaká spomalenie
Prepadu sa však vyhne.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenské stavebníctvo po rekordnom roku 2025 čaká spomalenie, prepadu sa však vyhne. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o stavebnej produkcii za december minulého roku a za celý rok 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Pri pohľade do roku 2026 však treba silné čísla čítať s určitou rezervou. Časť rastu bola podporená dobiehaním starších projektov a zvýšenou verejnou investičnou aktivitou, pričom nové objednávky sa už rozbiehajú pomalšie. Stavebníctvo zároveň čelí rastúcim nákladom na materiály aj pracovnú silu, čo môže tlmiť jeho ďalšiu dynamiku. Očakávame preto, že po rekordnom roku 2025 sa tempo rastu v roku 2026 prirodzene spomalí, ale sektor by si mal udržať relatívnu stabilitu a vyhnúť sa výraznému prepadu,“ spresnil.
Vývoj bude podľa neho závisieť najmä od tempa verejných investícií, postupného oživenia súkromných projektov a schopnosti firiem prenášať vyššie náklady do cien bez výrazného oslabenia dopytu. „To by však mohol byť, vzhľadom na kúpyschopnosť domácností, už pomerne výrazný problém,“ zdôraznil Boháček.
„Stavebníctvo by tento rok malo stále ťažiť z končiacich verejných stavebných projektov financovaných z Plánu obnovy aj postupného nábehu nových projektov financovaných z eurofondových výziev. Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu,“ doplnil Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.
Naopak, väčší zo segmentov stavebníctva - výstavba budov - by si mal podľa Koršňáka aj tento rok udržať prevažne rastový trend. „Robustné oživenie na trhu s bytmi sa na prelome leta a jesene postupne prelialo aj do ich novej výstavby. Aj napriek negatívnym vplyvom fiškálneho konsolidačného balíčka očakávame, že relatívne silný dopyt po nových nehnuteľnostiach, podoprený aj nižšími úrokmi, pretrvá aj v tomto roku,“ podčiarkol.
„Menej priaznivé mrazivé poveternostné podmienky môže v úvode roka zvýrazniť sezónny útlm stavebníctva, najmä vo výstavbe infraštruktúry, ale aj pri výstavbe budov pri novo začatej výstavbe, ktorá je vo fáze hrubej stavby citlivej na zmeny počasia. Vzhľadom na štandardne (sezónne) zníženú úroveň produkcie počas zimných mesiacov by ale toto spomalenie celoročné čísla stavebníctva nemalo zásadnejšie ovplyvniť,“ uzavrel Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že stavebníctvo aj v decembri 2025 dynamicky napredovalo. Stavebná produkcia dosiahla objem 885,2 milióna eur a medziročne v stálych cenách vzrástla o 11,7 %. Objem stavebnej výroby po zohľadnení vplyvov sezónnosti bol vyšší medzimesačne o 4 %.
Vývoj v stavebníctve bol v roku 2025 priaznivý. Objem zrealizovaných prác historicky prvýkrát prekročil hranicu 8,4 miliardy eur. Po očistení o infláciu produkcia odvetvia medziročne reálne vzrástla o 7 %, čo bol lepší výsledok ako v rokoch 2023 a 2024.
