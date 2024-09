Analytici: Štrajk môže stáť Boeing viac ako 100 miliónov USD denne

Seattle 17. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing by mohol prísť o viac ako 100 miliónov USD (89,88 milióna eur) denne, kým nedosiahne dohodu s odborovou organizáciou, ktorá zastupuje vyše 30.000 zamestnancov, odhadujú analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Robotníci Boeingu z tovární v okolí Seattlu, kde sa vyrábajú najobľúbenejšie lietadlo 737 MAX a ďalšie lietadlá, vstúpili minulý týždeň do štrajku po tom, ako odmietli návrh vedenia na zvýšenie miezd o 25 % v priebehu štyroch rokov, ktorý zahŕňal aj zrušenie ročnej odmeny.



Dlhotrvajúci štrajk by mohol americký koncern stáť niekoľko miliárd dolárov. A ešte zhoršiť už aj tak napäté financie koncernu, ktorému by tak hrozilo zníženie úverového ratingu.



Štrajk, prvý v Boeingu od roku 2008, je ďalšou nepríjemnou udalosťou v búrlivom roku, ktorý sa začal januárovým incidentom, keď musel jeden zo strojov 737-9 núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Akcie Boeingu v tomto roku zatiaľ stratili na hodnote približne 40 %.



V roku 2008 dosiahli straty príjmov počas štrajku takmer 100 miliónov USD. Teraz budú vyššie. Spoločnosť Northcoast Research odhaduje, že štrajk by mohol stáť Boeing 3 miliardy USD alebo viac.



"Boeing s najväčšou pravdepodobnosťou škrtne 33 až 35 lietadiel z pôvodného plánu výroby, čo povedie k strate 102 miliónov USD na denných príjmoch," povedal Chris Olin, analytik Northcoast Research.



Nový generálny riaditeľ Kelly Ortberg tak len niekoľko týždňov po nástupe do funkcie čelí okrem prísnej kontrole zo strany amerických regulačných úradov pre bezpečnostné postupy v koncerne aj boju s odbormi.



Minulý týždeň všetky tri hlavné ratingové agentúry varovali, že dlhotrvajúci štrajk by mohol spoločnosť pripraviť o rating v investičnom pásme. To by zvýšilo náklady na pôžičky Boeingu, ktorý už má dlh vo výške 60 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1126 USD)