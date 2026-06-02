Analytici: Tento rok sa má rast nominálnych miezd spomaliť pod 5,5 %
Reálne mzdy by si tak mali udržať rast blízko 1,5 % a medziročne by v priemere mali byť nepatrne vyššie aj po očistení o daňovo-odvodové zmeny.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Tento rok by sa rast nominálnych miezd mal spomaliť jemne pod 5,5 %. Reálne mzdy by si tak mali udržať rast blízko 1,5 % a medziročne by v priemere mali byť nepatrne vyššie aj po očistení o daňovo-odvodové zmeny. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o mzdovej úrovni v 1. štvrťroku 2026, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z rastu miezd bude podľa neho tento rok uberať najmä pokračujúca fiškálna konsolidácia a zmrazenie miezd vo verejnej správe. Už v druhom štvrťroku v dôsledku technického bázického efektu pritom verejná správa prispeje k výraznejšiemu prechodnému spomaleniu tempa rastu miezd (vysoká porovnávacia základňa z druhého kvartálu minulého roka, kedy boli vyplatené jednorazové odmeny).
Upozornil, že rast miezd v komerčnej časti ekonomiky bude aj naďalej podporovaný relatívne napätým trhom práce, a to aj napriek jeho aktuálnemu a očakávanému čiastočnému ochladeniu (nárast nezamestnanosti, resp. predpokladaný úbytok voľných pracovných miest). K rastu miezd prispeje aj minuloročné zrýchlenie inflácie (spätná indexácia miezd), či prudký rast minimálnej mzdy (o 12,1 %).
„Na druhej strane, priestor pre ďalšie zrýchľovanie miezd v súkromnom sektore môže byť postupne uzatváraný spomaľujúcim sa rastom ziskovosti podnikov, aj v dôsledku negatívnych dosahov fiškálnej konsolidácie (a vyššieho daňového zaťaženia súkromného sektora). To môže spomaliť aj prenos vyššej inflácie do miezd,“ dodal Koršňák.
„Dynamika rastu miezd tak zostáva nad úrovňou eurozóny a do istej miery naďalej reflektuje zvýšenú infláciu z minulých rokov a ostáva jedným z proinflačných faktorov v rámci jadrových inflačných tlakov. Očakávame, že v nasledujúcich štvrťrokoch sa bude dynamika rastu miezd postupne znižovať a na horizonte celého roka dosiahne rast nominálnych miezd v priemere 5 %. Rast reálnych miezd by sa mal v tomto roku pohybovať okolo 1 %. Ak zohľadníme aj energopomoc v podobe energošekov, ktoré kompenzujú nárast cien tepla, rast reálnych miezd by mal byť ešte približne o pol percentuálneho bodu vyšší,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v 1. štvrťroku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1 %. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur. Po zohľadnení miery inflácie sa mzdy reálne zvýšili o 2,3 %. Nominálny, ale aj reálny rast si mzdy udržali desiaty štvrťrok po sebe. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2025 vzrástla o 1,6 %.
