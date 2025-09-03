< sekcia Ekonomika
Analytici: Tlak na ceny bývania v najbližšom období bude narastať
Súčasný trend výstavby bude v krátkom čase limitovať ponuku nových bytov na trhu,.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Súčasný trend výstavby bude v krátkom čase limitovať ponuku nových bytov na trhu, čo však spolu so stále pretrvávajúcim dopytom naznačuje, že tlak na ceny bývania v najbližšom období nepoľaví, bude, naopak, narastať. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o bytovej výstavbe na Slovensku v 2. štvrťroku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Priemerná úroková sadzba hypoték pri fixovaní na 1 - 5 rokov sa počas 2. štvrťroka pohybovala tesne nad 3 %, čo už je úroveň silnejšie motivujúca domácnosti k novým úverom, ktoré ešte viac odčerpajú ponuku na trhu,“ spresnil Boháček.
„Bytová výstavba u nás ostáva v útlme a druhý štvrťrok potvrdil, že developeri volia opatrný prístup pri nových projektoch. Bratislava stratila líderskú pozíciu a regióny nedokážu tento deficit vykompenzovať. Nové projekty sú ovplyvňované neistým výhľadom pre ekonomiku a následnú kúpyschopnosť domácností a investorov. Ďalším faktorom bolo vyčkávanie na nový stavebný zákon, ktorý sa však bude prejavovať na reálnych dátach produkcie bytov pravdepodobne až v horizonte jedného až dvoch rokov,“ dodal analytik 365.bank.
Ceny bytov a domov na Slovensku rastú podľa slov Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, dvojciferným tempom. „Dopyt je väčší ako ponuka. Ponuka stále nedokáže držať krok s dopytom. Svoju rolu zohráva i zníženie úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024, ktoré znovu rozhýbalo hypotekárny trh,“ doplnila.
Kúpu podľa nej podporuje i opätovný rast reálnych miezd a relatívne nízka nezamestnanosť. „Nezanedbateľná je aj psychológia, mnohé domácnosti rátajú s ďalším rastom cien, a to ich motivuje neodkladať rozhodnutie o kúpe bývania a uskutočniť ho v relatívne krátkom čase. Vývoj cien zároveň v nemalej miere ovplyvňuje aj konkrétny región či lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza,“ dodala Sadovská.
ŠÚ SR informoval, že bytová výstavba na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2025 spomalila, výraznejšie klesli počty dokončených aj začatých bytov, nižšia bola tiež rozostavanosť. V 2. štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3717 bytov, bol to najnižší počet dokončených bytov v rámci porovnania 2. štvrťrokov od roku 2017. Aktuálny počet dokončených bytov sa medziročne prepadol o 14,8 %, v porovnaní s dlhodobým priemerom (priemer rovnakého obdobia za 10 predošlých rokov) bol nižší o 9 %. Naďalej väčšinu, 72 %, tvorili dokončené byty v rodinných domoch.
