Analytici: Tohtoročný rast Číny bude jeden z najslabších za desaťročia

Peking 14. októbra (TASR) - Ekonomika Číny by mala v 3. kvartáli zrýchliť tempo rastu na viac než 3 %, napriek tomu zaznamená za celý rok 2022 jeden z najhorších výkonov za desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prísne opatrenia v boji proti pandémii nového koronavírusu, komplikácie v energetike a dodávkach potravín v dôsledku vojny na Ukrajine a spomaľujúce sa tempo globálneho rastu zhoršujú vyhliadky druhej najväčšej ekonomiky sveta. Približne 40 analytikov oslovených agentúrou Reuters odhaduje, že čínska ekonomika rástla medziročne v 3. kvartáli o 3,4 %. To je výrazné zrýchlenie oproti 0,4-percentnému rastu za 2. štvrťrok. Stále však pokračuje prísna čínska politika nulovej tolerancie proti ochoreniu COVID-19 a navyše sa prehlbuje realitná kríza, čo znamená, že ekonomika nedokáže ísť na plný výkon.



V poslednom kvartáli roka očakávajú ekonómovia rast čínskej ekonomiky na úrovni 3,8 % a za celý rok 2022 na úrovni 3,2 %. To je výrazne slabšie tempo rastu, než si čínska vláda stanovila v rámci oficiálneho cieľa, a to okolo 5,5 %. Navyše, ak sa nepočíta rok 2020, keď nástup COVID-19 spomalil celoročný rast ekonomiky na 2,2 %, bude rok 2022 najhorším od roku 1976. To bol posledný rok desaťročie trvajúcej takzvanej kultúrnej revolúcie, ktorá spôsobila zrútenie hospodárstva.



Je to ďalšie zhoršenie prognózy zo strany analytikov, už tretie od začiatku roka. V apríli analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s tohtoročným rastom čínskeho hospodárstva o 5 % a v júli očakávali, že rast dosiahne 4 %.



Na medzikvartálnej báze predpokladajú analytici rast čínskej ekonomiky v 3. kvartáli na úrovni 3,5 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku ekonomika o 2,6 % klesla.



Investori čakajú najmä na politické signály z 20. zjazdu vládnucej komunistickej strany. Ten sa začína v nedeľu 16. októbra.