Analytici: Tretí štvrťrok priniesol investorom pozitívne prekvapenia
Najviac investorov prekvapili sektory zdravotníctva a cyklických tovarov a služieb, v ktorých zisky prekonali očakávania v priemere o viac ako 13 %.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Výsledková sezóna v treťom štvrťroku bola mimoriadne silná. Najviac investorov prekvapili sektory zdravotníctva a cyklických tovarov a služieb, v ktorých zisky prekonali očakávania v priemere o viac ako 13 %. Index S&P 500, v ktorom sú najväčšie americké spoločnosti, tiež rástol v ziskovosti aj tržbách. Značná časť optimizmu je však už započítaná v cenách akcií, pre investorov preto zostáva dôležité pozorne sledovať makroekonomický vývoj a rozložiť riziko, upozornili v aktuálnom komentári analytici Across Private Investments.
„Zdravotníctvo ťahá silný dopyt po inováciách a nových liekoch či terapiách, ale aj technologický pokrok či menej cyklická povaha sektora. Odvetvia cyklických tovarov a služieb zasa ťažia zo stabilnej spotreby a postupného zlepšovania dôvery domácností,“ priblížili odborníci.
Poukázali na to, že zisky firiem v indexe S&P 500 vzrástli o 11,5 %. Výsledková sezóna za tretí štvrťrok tak podľa analytikov potvrdila, že americké spoločnosti pokračujú v silnom výkone napriek neistému makroekonomickému prostrediu. Medzi sektory s najrýchlejším rastom ziskov patria technológie a financie, keď obidva zvýšili zisk o viac ako pätinu. Sektor materiálov tiež výrazne posilnil, a to o vyše 19 %. Jediná oblasť, kde ziskovosť zaostala za očakávaniami, boli komunikačné služby, v priemere o 2 %.
„Tieto výsledky potvrdzujú pokračujúci trend postupného zotavovania korporátnej ziskovosti a rastúcej spotrebiteľskej aktivity, pričom firmy dokázali efektívne udržiavať vysoké marže. Najsilnejším motorom zostávajú technológie, ktoré ťažia z pomerne rýchlej adopcie umelej inteligencie a digitalizačných trendov. Prekvapivo silný výkon však priniesol zdravotnícky, ale aj finančný sektor, ktorý dokázal naplno využiť prostredie vyšších sadzieb a stabilnejších kapitálových trhov,“ zhodnotil CIO Across Private Investments Andrej Rajčány.
Silné firemné výsledky podľa analytikov potvrdzujú atraktivitu technologického, zdravotníckeho, finančného aj materiálového sektora. Zároveň však upozorňujú na potrebu sledovať riziká spojené s makroekonomickým vývojom, úrokovými sadzbami a geopolitikou. Potrebné je tiež brať ohľad na vývoj menových kurzov.
„Investori by mali svoje portfóliá stavať s dôrazom na sektorovú aj geografickú diverzifikáciu a kvalitu. Trh je momentálne citlivý na akékoľvek nové signály a selektívny výber investícií môže byť rozhodujúci. Pre investorov zo Slovenska a Európy je tiež kľúčové zohľadniť kurzový vývoj medzi eurom a dolárom, ako aj spôsob, akým pristupujú k americkému trhu,“ doplnil analytik Dominik Hapl.
